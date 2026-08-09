Штормовое предупреждение объявлено в стране на 10 августа

В Казахстане на 10 августа объявлено штормовое предупреждение, в нескольких областях установится сильная жара до 43 градусов, одновременно прогнозируются грозы, шквалы, град и порывистый ветер.

Как передает «Казгидромет», в области Улытау днем температура поднимется до 35-38 градусов. По области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане воздух прогреется до 36-38 градусов, при этом сохранится высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. На востоке и юге области порывы северо-восточного и восточного ветра достигнут 15-18 м/с. На востоке и юге сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе и в центре — высокая. В Караганде днем ожидается до 35 градусов.

В области Жетісу днем температура составит 35-37 градусов. В горных районах возможен небольшой дождь и гроза, а на востоке и в горах — грозовые явления. В районе Алакольских озер ветер усилится до 15-20 м/с, временами порывы достигнут 23-28 м/с. На юге и западе области сохранится высокая, а на востоке и в центре — чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане ожидается 35-37 градусов и чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области на западе и севере прогнозируются небольшой дождь и гроза. Днем на севере и в центре порывы юго-западного ветра с переходом на северо-западный достигнут 15-18 м/с. Температура составит 35-38 градусов. На севере сохранится высокая пожарная опасность, на западе, юге, юго-востоке и в центре — чрезвычайная. В Актобе ожидается 36-38 градусов и порывистый ветер до 15-18 м/с. Кроме того, 9 августа днем на севере области зафиксирована очень сильная жара до 42 градусов, а в Актобе — до 40-42 градусов.

В Алматинской области 10 августа на юге и в горных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. Вечером в горах возможны сильный дождь, град и шквал. Днем воздух прогреется до 35-38 градусов. На западе и севере области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юге и востоке — высокая. В Алматы ожидается до 35 градусов, в Конаеве — 35-37 градусов. В горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов Алматы прогнозируются дождь и гроза, а вечером — сильный дождь, град и шквал.

В Мангистауской области днем на западе, юге и в центре ожидаются порывы северо-восточного и северного ветра до 15-20 м/с. На западе сохранится высокая пожарная опасность, на северо-востоке и в центре — чрезвычайная. В Актау сохранится высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области на западе, севере и востоке ожидаются дождь, гроза, днем — град и шквал. Северный и северо-восточный ветер усилится до 15-20 м/с на западе, севере и юге области. По области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке сохранится высокая.

В Туркестанской области днем в горных районах пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер на западе и в горах усилится до 15-20 м/с. Температура достигнет 40-41 градуса. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, а на севере и востоке — высокая. В Шымкенте сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидается северо-восточный ветер с порывами до 15-20 м/с и жара до 40 градусов.

В Атырауской области днем на западе, севере и востоке возможны небольшой дождь, гроза, град и шквал. Западный и северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с. Днем ожидается 36-39 градусов. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау температура поднимется до 37-39 градусов.

В Восточно-Казахстанской области ожидается северный и северо-восточный ветер. На севере днем порывы достигнут 15-20 м/с. На юге области температура поднимется до 35 градусов. На западе, юго-востоке и в центре сохранится высокая пожарная опасность, на юге — чрезвычайная.

В Астане 10 августа днем ожидается сильная жара до 35 градусов.

В области Абай днем температура составит 35-38 градусов. На западе, юге и в центре ожидается северный и северо-восточный ветер с порывами до 15-20 м/с. В центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юге — чрезвычайная.

В Павлодарской области ночью и утром на севере ожидается туман. Днем воздух прогреется до 35-38 градусов. В центре и на юге сохранится высокая пожарная опасность. В Павлодаре ожидается 35-37 градусов и высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области днем на западе и севере прогнозируются дождь, гроза, град и шквал. Ночью и утром на западе возможен туман. На юге и юго-западе днем ожидается пыльная буря. Порывы юго-западного ветра на западе, севере и юге достигнут 15-20 м/с. Температура поднимется до 35-37 градусов. На западе и севере сохранится высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области днем в горах ожидаются дождь и гроза. На юго-западе, северо-востоке и в горных районах ветер усилится до 15-20 м/с. Днем температура составит 38-40 градусов. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке и юге — высокая. В Таразе ожидается до 38 градусов и чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области днем на западе и севере прогнозируются дождь, гроза, град и шквал. На западе и севере порывы юго-восточного ветра достигнут 15-20 м/с. Температура составит 35-37 градусов. На западе, востоке и в центре сохранится высокая пожарная опасность, на юге и юго-востоке — чрезвычайная. В Костанае ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с и жара до 35-37 градусов.

В Кызылординской области 10 августа ожидается одна из самых сильных волн жары: днем температура поднимется до 40-43 градусов. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидается 40-41 градус и чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области днем на западе и севере ожидаются порывы северо-восточного ветра с переходом на юго-западный до 15-20 м/с. Температура поднимется до 35-38 градусов. На западе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центре — высокая. В Кокшетау днем ожидается 36-38 градусов.