Ребенка обнаружили у окна во время семейного конфликта в Алматы

Ночью жители одного из жилых массивов Наурызбайского района Алматы вызвали полицию из-за громкого семейного конфликта. Когда патрульные приехали на место, дверь квартиры никто не открыл. При этом через окно они увидели маленького ребенка. По словам соседей, подобные конфликты в этой семье происходили и раньше. На этот раз ситуация могла стать опасной: взрослые подводили ребенка к окну.

Полицейские решили не ждать. Один из патрульных поднялся на седьмой этаж, а затем спустился на балкон шестого. Через него он проник в квартиру и обеспечил безопасность ребенка. Позже выяснилось, что женщина спрятала ключи от входной двери. На место также прибыли спасатели и вскрыли квартиру.

По предварительным данным, женщина была в состоянии алкогольного опьянения. Между сожителями произошел очередной конфликт. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. В ведомстве отмечают, что своевременный звонок соседей помог вовремя вмешаться в ситуацию.