Дастан Сатпаев завоевал первый трофей с «Челси»

17-летний нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев стал обладателем своего первого трофея в составе лондонского «Челси».

Дубль оформил Жоао Педро, еще один гол забил Мойзес Кайседо. После финального свистка футболисты «Челси» получили победный трофей.

Таким образом, Сатпаев вместе с лондонским клубом стал победителем предсезонного Суперкубка Индонезии. Этот трофей стал первым для казахстанского футболиста после перехода в «Челси».

Сам Сатпаев в матче с «Миланом» остался на скамейке запасных и на поле не вышел.