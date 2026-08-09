Дастан Сатпаев завоевал первый трофей с «Челси»
8 августа английский клуб встретился с итальянским «Миланом» в Джакарте в рамках предсезонного Indonesia Super Cup. «Челси» уверенно победил со счетом 3:0.
9 Августа 2026, 22:13
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9 Августа 2026, 22:139 Августа 2026, 22:13
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17-летний нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев стал обладателем своего первого трофея в составе лондонского «Челси».
Дубль оформил Жоао Педро, еще один гол забил Мойзес Кайседо. После финального свистка футболисты «Челси» получили победный трофей.
Таким образом, Сатпаев вместе с лондонским клубом стал победителем предсезонного Суперкубка Индонезии. Этот трофей стал первым для казахстанского футболиста после перехода в «Челси».
Сам Сатпаев в матче с «Миланом» остался на скамейке запасных и на поле не вышел.
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