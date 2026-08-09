Палатку пропавших альпинистов нашли в горах Кыргызстана

В горах Кыргызстана спасатели обнаружили палатку группы альпинистов, которые перестали выходить на связь после восхождения на пик Курумды. Однако самих туристов внутри не оказалось, поисковая операция продолжается.

Как сообщают местные СМИ, среди пропавших — двое граждан Беларуси и один гражданин Литвы.

По данным МЧС Кыргызстана, 8 августа спасатели продолжили поиски и заночевали на высоте около 5 тыс. метров. На следующий день к операции дополнительно привлекли пять спасателей со специальной техникой, пять сотрудников Пограничной службы и двух гидов-волонтеров из Швейцарии.

Альпинисты совершили восхождение на пик Курумды (Корумду) высотой 6613,5 метра 4 августа. После подъема на вершину по Северному гребню они связались с оператором и сообщили о намерении начать спуск в базовый лагерь.

Однако в назначенное время группа не прибыла на контрольную точку. После этого связь с альпинистами была потеряна.

Белорусская федерация альпинизма и скалолазания ранее обратилась к кыргызстанским коллегам с просьбой оказать помощь в поисках пропавшей группы.