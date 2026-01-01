В Актюбинской области продолжается работа по цифровизации и развитию инфраструктуры, передает BAQ.KZ.

В 2025 году к мобильному интернету были подключены 13 сельских населённых пунктов, ещё 24 села получили доступ к сети через спутниковую систему OneWeb. В результате уровень обеспеченности интернетом в регионе достиг 98%.

В целях повышения общественной безопасности на улицах и в общественных местах функционируют 19 600 камер видеонаблюдения, из которых 834 оснащены технологиями искусственного интеллекта.

В течение года в регионе также были проведены масштабные общественные и патриотические мероприятия, в том числе Международный военно-патриотический сбор "Айбын-2025", а также торжества, приуроченные к 100-летию Алии Молдагуловой и 350-летию Мөңке би.

Кроме того, в 2025 году местные исполнительные органы рассмотрели почти 59 тысяч обращений граждан — на 7% больше по сравнению с предыдущим годом. При этом 96,2% вопросов были решены, а количество нарушений сократилось в шесть раз.

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров подчеркнул, что в 2026 году приоритетом станет завершение начатых проектов и реальное улучшение качества жизни населения: