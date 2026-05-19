В Семее обновляют вокзал, построенный больше 100 лет назад

Аким области Абай Берик Уали ознакомился с ходом реконструкции железнодорожного вокзала в Семее. Работы ведутся в рамках масштабной модернизации железнодорожной инфраструктуры региона, передает BAQ.kz.

Сейчас в области обновляют сразу 10 вокзалов. В список вошли объекты в Семее, Аягозе, Шаре, Актогае, Жаланашколе, Дегелене, Ушбиике, Жарме, Белагаше и на станции Ауыл.

Железнодорожный вокзал Семея был построен еще в 1915 году. Предварительная стоимость реконструкции составляет 5,7 млрд тенге.

После завершения работ площадь здания увеличится с 3 до 4,7 тысячи квадратных метров.

На сегодняшний день на объекте уже завершены работы по прокладке водопровода и канализационных сетей. Сейчас строители занимаются кровлей и монтажом внутренних перегородок.

На площадке работают 32 человека и задействованы три единицы спецтехники.

На время ремонта рядом с вокзалом организовали временную зону ожидания для пассажиров.

Завершить реконструкцию планируют до конца 2026 года.

Во время осмотра объекта Берик Уали подчеркнул, что модернизация вокзалов находится на личном контроле Президента.

"Вокзалы, которые модернизируются в области, находятся на личном контроле Президента. Поэтому работы необходимо завершить досрочно - до наступления холодов. Не нужно затягивать до конца года, ссылаясь на график. Люди не должны мерзнуть на улице", - заявил аким области.

Кроме самого здания вокзала, в рамках проекта также планируется реконструкция пешеходного моста и железнодорожных путей.

Ранее сообщалось, что в Казахстане до конца лета в Казахстане планируют модернизировать 109 вокзалов. На сегодняшний день, по данным Минтранспорта, из 124 вокзалов 46 уже введены в эксплуатацию после обновления.