13 видов спорта и 400 учеников: в Атырау строят новый объект
В Атырауской области началось строительство первого в Казахстане спортивного объекта, реализуемого по механизму государственно-частного партнёрства.
Сегодня 2026, 19:47
В Атырауская область стартовало строительство первой школы-интерната-колледжа для одарённых в спорте детей, реализуемой в рамках механизма государственно-частного партнёрства (ГЧП), передает BAQ.kz.
Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на май 2027 года. Проект станет пилотным и может быть масштабирован в других регионах страны.
В рамках ГЧП частный партнёр отвечает за полный цикл реализации — от проектирования и строительства до дальнейшего технического и функционального обслуживания объекта в течение пяти лет после его ввода.
Ключевая особенность проекта — создание многофункционального спортивно-образовательного комплекса.
На территории площадью 3,2 гектара планируется разместить:
•учебный корпус на 400 мест
•общежитие на 300 мест
•13 спортивных залов
•бассейн
•столовую и библиотеку
•стадион, беговые дорожки
•баскетбольные и волейбольные площадки
В комплексе будут готовить 400 спортсменов — 300 школьников и 100 студентов колледжа — по 13 олимпийским видам спорта. Все они являются учащимися Атырауского областного интерната.
В настоящее время в Казахстане функционируют 16 областных специализированных школ-интернатов и 4 республиканские школы-колледжи-интернаты, где обучаются 6 431 спортсмен.
При этом в ряде регионов, включая Астана, Шымкент, Алматинскую, Костанайскую области, а также области Абай и Ұлытау, подобные учреждения отсутствуют.
Реализация проекта в Атырауской области направлена на создание современных условий для подготовки спортивного резерва и совмещения образовательного и тренировочного процессов.
Ожидается, что новый комплекс станет важным шагом в развитии детско-юношеского спорта в Казахстане.
