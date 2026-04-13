В Атырауская область стартовало строительство первой школы-интерната-колледжа для одарённых в спорте детей, реализуемой в рамках механизма государственно-частного партнёрства (ГЧП), передает BAQ.kz.

Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на май 2027 года. Проект станет пилотным и может быть масштабирован в других регионах страны.

В рамках ГЧП частный партнёр отвечает за полный цикл реализации — от проектирования и строительства до дальнейшего технического и функционального обслуживания объекта в течение пяти лет после его ввода.

Ключевая особенность проекта — создание многофункционального спортивно-образовательного комплекса.

На территории площадью 3,2 гектара планируется разместить:

•учебный корпус на 400 мест

•общежитие на 300 мест

•13 спортивных залов

•бассейн

•столовую и библиотеку

•стадион, беговые дорожки

•баскетбольные и волейбольные площадки

В комплексе будут готовить 400 спортсменов — 300 школьников и 100 студентов колледжа — по 13 олимпийским видам спорта. Все они являются учащимися Атырауского областного интерната.

В настоящее время в Казахстане функционируют 16 областных специализированных школ-интернатов и 4 республиканские школы-колледжи-интернаты, где обучаются 6 431 спортсмен.

При этом в ряде регионов, включая Астана, Шымкент, Алматинскую, Костанайскую области, а также области Абай и Ұлытау, подобные учреждения отсутствуют.

Реализация проекта в Атырауской области направлена на создание современных условий для подготовки спортивного резерва и совмещения образовательного и тренировочного процессов.

Ожидается, что новый комплекс станет важным шагом в развитии детско-юношеского спорта в Казахстане.