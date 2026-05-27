Россия вводит новую систему СПОТ: как это повлияет на казахстанский бизнес?

26 мая на площадке Евразийская экономическая комиссия состоялось совещание, посвященное внедрению в Российской Федерации системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ). Инициатором обсуждения выступила казахстанская сторона.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, бизнеса и отраслевых ассоциаций стран ЕАЭС. Всего к обсуждению присоединились более 100 представителей различных отраслей экономики. Как система повлияет на казахстанский бизнес, как будет происходить работа, читайте в материале BAQ.KZ.

Как будет работать система СПОТ?

В ходе совещания представители Федеральной налоговой службы и Федеральной таможенной службы России разъяснили порядок внедрения новой системы и ответили на вопросы, связанные с практическими аспектами поставок товаров на российский рынок.

СПОТ — это национальная система подтверждения ожидания поставки товаров, вводимая при перемещении продукции из стран ЕАЭС в Россию. Она предусматривает:

- предварительную регистрацию поставки;

- оформление документа о предстоящей поставке товаров;

- внесение обеспечительного платежа по косвенным налогам;

- получение QR-кода, подтверждающего регистрацию в системе.

Новые требования вводятся на основании федерального закона РФ №101-ФЗ от 17 апреля 2026 года «О национальной системе подтверждения ожидания поставки товаров», а также изменений в налоговое законодательство России.

Когда система станет обязательной?

С 1 апреля 2026 года СПОТ действует в пилотном режиме. Обязательное применение системы начнется с 1 июня 2026 года.

По информации российской стороны, основными задачами внедрения системы являются:

повышение прозрачности товарооборота;

обеспечение полной и своевременной уплаты косвенных налогов;

усиление контроля за движением товаров.

При этом значительная часть контрольных процедур будет проводиться еще до пересечения границы.

Какие вопросы поднимал бизнес?

Во время обсуждения представители бизнеса интересовались порядком регистрации в системе, сроками оформления документов, особенностями обеспечительных платежей, а также возможным влиянием новых требований на логистику и сроки поставок.

Участникам совещания были даны необходимые разъяснения.

Кроме того, Федеральная таможенная служба России заявила, что внедрение новых требований будет происходить поэтапно и в максимально мягком формате.

На границе создадут мобильные группы

Для сопровождения внедрения системы планируется создание мобильных групп на 30 пунктах пропуска на казахстанско-российском направлении, а также на 11 участках белорусско-российской границы.

Эти группы будут оказывать консультационную и практическую помощь участникам внешнеэкономической деятельности.

Как новая система повлияет на казахстанский бизнес?

С учетом объемов торговли между Казахстаном и Россией внедрение СПОТ может стать одним из важных изменений для бизнеса.

По итогам 2025 года экспорт Казахстана в Россию составил около 8,1 млрд долларов США. Значительная часть поставок осуществляется автомобильным транспортом, поэтому новые требования напрямую затронут именно этот сегмент перевозок.

По итогам совещания участники подчеркнули важность продолжения открытого и постоянного диалога между государственными органами и бизнес-сообществом для своевременной адаптации участников внешнеэкономической деятельности к новым условиям торговли в рамках ЕАЭС.