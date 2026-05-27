Синяя дорожка, домбра и государственный протокол: как в Астане встретили Владимира Путина

В международном аэропорту Астаны состоялась официальная церемония встречи Президента Российской Федерации Владимира Путина, прибывшего в Казахстан с государственным визитом по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева. Казахстанская сторона встретила высокого гостя в рамках государственного протокола — с синей дорожкой, почетным караулом, оркестром и национальным музыкальным сопровождением, передает корреспондент BAQ.KZ.

Казахстанская встреча: строго по протоколу и с национальным колоритом

Аэропорт Астаны в этот день стал не просто точкой прибытия официальной делегации, а первой площадкой государственного визита. Еще до посадки борта здесь чувствовалась особая атмосфера: службы протокола занимали позиции, представители безопасности контролировали территорию, журналисты готовили камеры, а участники церемонии ожидали начала встречи.

В центре внимания — детали, из которых складывается дипломатический язык протокола. Синяя дорожка, построение почетного караула, оркестр, представители официальных служб и четкая последовательность действий показывали высокий уровень подготовки принимающей стороны.

При этом казахстанская встреча не ограничилась только строгим протоколом. Особое настроение церемонии придали юные музыканты с домбрами и баяном. Их выступление добавило в официальную атмосферу национальный оттенок и подчеркнуло казахстанскую традицию встречать гостей не только по регламенту, но и с уважением к культуре.

Токаев лично встретил Путина у борта

После приземления самолета к борту был подан трап. Владимир Путин спустился на площадку, где его встретил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Главы государств пожали друг другу руки и обменялись приветствиями. После этого они прошли по синей дорожке в сопровождении официальной церемонии.

Этот момент стал началом государственного визита Президента России в Казахстан, который продлится с 27 по 29 мая. Сам факт личной встречи на уровне глав государств подчеркивает статус визита и значение казахстанско-российской повестки в эти дни.

Астана снова в центре международного внимания

Государственный визит проходит в период, когда Астана принимает крупные международные мероприятия. В ближайшие дни столица станет площадкой для Евразийского экономического форума и заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Ожидается, что в ходе переговоров Казахстан и Россия обсудят текущее состояние и перспективы развития стратегического партнерства и союзнических отношений. В повестке — торгово-экономическое сотрудничество, энергетика, интеграционные процессы и вопросы взаимодействия в рамках ЕАЭС.

Для Казахстана эта неделя важна не только с точки зрения двусторонних переговоров. Астана вновь выступает как площадка, где встречаются интересы, экономические инициативы и интеграционные проекты стран региона. На фоне глобальной конкуренции за рынки, технологии и транспортные маршруты такие встречи позволяют Казахстану укреплять роль делового и дипломатического центра Евразии.

Символика встречи

Церемония в аэропорту показала, как официальная дипломатия соединяется с национальной подачей. С одной стороны — строгий государственный протокол, синяя дорожка, почетный караул и четко выстроенный порядок встречи. С другой — казахская домбра, юные музыканты и атмосфера гостеприимства.

Именно такие детали делают визит не только официальным событием, но и частью визуальной хроники. Первые кадры из аэропорта — это не просто прибытие борта, а начало политической недели, в которой Астана становится одной из главных площадок евразийской повестки.

Что дальше

Впереди у глав государств — переговоры на высшем уровне. Стороны планируют обсудить ключевые направления сотрудничества между Казахстаном и Россией, включая экономику, энергетику, торговлю и интеграцию.

Кроме того, 28 мая в Астане пройдет Евразийский экономический форум. На следующий день, 29 мая, состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием лидеров стран ЕАЭС.

Напомним, в преддверии государственного визита Президента Российской Федерации Владимира Путина в Республику Казахстан в газете "Казахстанская правда" опубликована его авторская статья.