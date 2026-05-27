99 тысяч пассажиров воспользовались ж/д маршрутами между Казахстаном и Россией

С начала 2026 года железнодорожным сообщением между Казахстаном и Россией воспользовались более 99 тысяч пассажиров. По итогам 2025 года пассажиропоток по данному направлению составил порядка 300 тысяч человек.

Сегодня между двумя странами курсируют 8 международных пассажирских маршрутов, соединяющих крупные города Казахстана с регионами Российской Федерации.

Действующие маршруты:

1. №7/8 «Алматы-2 — Саратов» — через день

2. №83/84 «Караганды — Москва» — 2 раза в неделю

3. №113/114 «Алматы-2 — Казань» — 1 раз в неделю

4. №145/146 «Нурлы жол — Омск» — 3 раза в неделю

5. №301/302 «Алматы-2 — Новосибирск» — через день

6. №325/326 «Атырау — Астрахань» — через день

7. Беспересадочные вагоны сообщением «Алматы — Москва» — через день

8. №407/408 «Локоть — Риддер» — по датам, формирования РФ.

Наиболее востребованными среди пассажиров остаются направления Астана — Омск, Алматы — Новосибирск, Алматы — Казань и Караганды — Москва.

На ряде международных направлений уже курсируют новые вагоны отечественного производства завода RWS Wagon. Их запуск позволил повысить уровень комфорта, улучшить качество сервиса и создать более современные условия для пассажиров на дальних маршрутах.

Новые пассажирские вагоны оснащены системами кондиционирования, биотуалетами, современными спальными местами, USB-разъемами, улучшенной шумоизоляцией, системами видеонаблюдения, а также купе для маломобильных пассажиров.