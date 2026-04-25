130 деревьев высадили на территории комплекса EXPO

Сотрудники Аппарата Правительства Республики Казахстан во главе с Премьер-министром и вице-премьерами приняли участие в субботнике на территории комплекса EXPO. Экологическая акция прошла в рамках президентской инициативы «Таза Қазақстан», ключевые принципы которой направлены на формирование бережного отношения к природе, защиту окружающей среды и закреплены в новой Конституции РК, передает BAQ.KZ.

В ходе субботника на территории делового комплекса EXPO было высажено 130 деревьев, в том числе ива белая, липа мелколистная и клен остролистный.

Экологические мероприятия охватили все регионы страны. Проведены работы по посадке деревьев, уборке прилегающих территорий и очистке прибрежных участков водоемов.

Всего в республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» 25 апреля т.г. приняли участие свыше 980 тыс. человек, высажено более 253 тыс. деревьев, убрано порядка 46 тыс. га территорий. В крупных городах к субботнику присоединились около 170 тыс. участников: 120 тыс. человек в Астане и в Алматы – 52 тыс.