В Казахстане создаётся Национальный исследовательский университет искусственного интеллекта (NAIRU), который станет ключевым элементом подготовки кадров для цифровой экономики, передает BAQ.kz.

Запуск образовательных программ запланирован на сентябрь 2026 года. Глава государства ранее назвал создание такого университета «историческим» шагом.

Где он будет расположен

Кампус университета разместится на территории EXPO в Астане и будет интегрирован с центром искусственного интеллекта alem.ai.

Как будут учить студентов

Обучение будет строиться по модели AI+X - это сочетание искусственного интеллекта с прикладными отраслями. Студенты смогут совмещать знания в области ИИ с медициной, энергетикой, строительством, государственным управлением и другими сферами.

Планируется запуск:

бакалавриата по направлению Artificial Intelligence & Machine Learning;

магистратуры формата AI+X.

Специальности и дисциплины

Университет станет частью национального AI+X консорциума. В рамках этой системы NAIRU будет отвечать за развитие и преподавание дисциплин по ИИ - машинного обучения, анализа данных, компьютерного зрения и обработки языка.

Другие университеты обеспечат отраслевую экспертизу - от промышленности до медицины.

Часть большой стратегии

Создание университета - часть масштабной программы подготовки кадров в Казахстане. Уже реализуются:

программа цифровой грамотности (около 1 млн обученных);

Tech Orda (более 9 тысяч IT-специалистов);

AI Qyzmet для госслужащих (свыше 50 тысяч участников);

программа AI Governance 500 для управленцев;

международная инициатива AI Leaders 2026.

Где уже учат ИИ

На базе alem.ai уже работают образовательные проекты:

TUMO Astana - для подростков;

Tomorrow School - для взрослых.

Зачем это нужно

В Казахстане уже приняты ключевые документы: Концепция развития ИИ до 2029 года, стратегия Digital Qazaqstan, а также разработаны закон об ИИ и Цифровой кодекс.

По словам Касым-Жомарта Токаева, развитие искусственного интеллекта - это не просто тренд, а вопрос технологического суверенитета страны. Новая система образования должна охватить все уровни - от школьников до специалистов и управленцев.