Новую школу на 100 мест строят в одном из сел Актюбинской области

В центре внимания акима стали новые объекты образования и вопросы развития сельской инфраструктуры, передает BAQ.KZ.

Далее Асхат Шахаров посетил село Кенсахара, где ознакомился с ходом строительства водопровода и школы. Здесь реализуется проект по реконструкции водопроводных сетей протяженностью 7 км, рассчитанный на обеспечение водой 680 жителей.

Представитель подрядной организации ТОО «Элитстройсервис» рассказал, что строительные работы начались в апреле этого года и планируются к завершению в июне 2027 года. В рамках проекта предусмотрено строительство резервуаров и обновление сетей водоснабжения.

Аким области поручил обеспечить строгое соблюдение сроков реализации проекта, а также уделить особое внимание качеству выполняемых работ. Он также отметил, что в регионе продолжается работа по обеспечению сельских населенных пунктов базовой инфраструктурой.

«В селах создаются хорошие условия для проживания. Проводится газификация, строятся дороги, решаются вопросы водоснабжения. Сегодня уровень газификации в регионе уже составляет порядка 95%, и эта работа будет полностью завершена в ближайшей перспективе. В регионе осталось чуть более 20 населенных пунктов, где необходимо довести инфраструктуру до полного охвата. Мы планируем в течение ближайших двух лет полностью закрыть эти вопросы», - отметил аким.

Асхат Шахаров подчеркнул, что на развитие сельской инфраструктуры направляются значительные средства, реализуются проекты по реконструкции и модернизации коммунальных сетей, что напрямую влияет на качество жизни населения и устойчивое развитие сел.

В Кенсахаре аким осмотрел и строящуюся школу на 100 мест. Подрядчиком объекта выступает ТОО «Номад Құрылыс». Завершить работы планируется сдать в мае этого года.

Сейчас в здании ведутся внутренние отделочные работы, общая готовность объекта составляет около 70%.

Аким области ознакомился с ходом строительства и подчеркнул важность своевременного и качественного завершения объекта, отметив, что развитие социальной инфраструктуры, особенно в сфере образования, является одним из приоритетных направлений.