Рыбакина названа одной из главных фигур ключевого противостояния в WTA
Сегодня 2026, 16:15
Сегодня 2026, 16:15Сегодня 2026, 16:15
243Фото: Instagram/lenarybakina
Бывшая первая ракетка мира, испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса назвала соперничество Арины Соболенко и Елены Рыбакиной главным в женском теннисе на сегодняшний день, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.
По мнению Мугурусы, Соболенко сейчас находится в отличной форме и стабильно показывает высокий уровень на турнирах. При этом именно Рыбакина, считает она, способна создавать белорусской теннисистке наибольшие трудности на корте.
Елена Рыбакина недавно вернула себе первое место в чемпионской гонке WTA, опередив Арину Соболенко. Теннисистки могут вновь встретиться на турнире WTA 1000 в Мадриде.
Самое читаемое
- Жильцы двух домов в Астане не понимают почему акимат хочет их снести
- Новую школу на 100 мест строят в одном из сел Актюбинской области
- Лишился руки на стройке: студенту из Семея требуется протез за 25 миллионов
- Нацбанк поддерживает повышение порогов для досрочного снятия пенсионных накоплений
- Гибель солдата в воинской части Усть-Каменогорска: в Прокуратуре раскрыли новые подробности