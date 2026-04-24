Рыбакина названа одной из главных фигур ключевого противостояния в WTA

Бывшая первая ракетка мира, испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса назвала соперничество Арины Соболенко и Елены Рыбакиной главным в женском теннисе на сегодняшний день, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

По мнению Мугурусы, Соболенко сейчас находится в отличной форме и стабильно показывает высокий уровень на турнирах. При этом именно Рыбакина, считает она, способна создавать белорусской теннисистке наибольшие трудности на корте.

Елена Рыбакина недавно вернула себе первое место в чемпионской гонке WTA, опередив Арину Соболенко. Теннисистки могут вновь встретиться на турнире WTA 1000 в Мадриде.