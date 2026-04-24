В Алматы задержан подозреваемый в жестоком избиении женщины на остановке
В Алматы молодой человек напал на 66-летнюю женщину на остановке. Подозреваемого задержали в кратчайшие сроки.
Сегодня 2026, 10:52
Фото: кадр из видео
В Алматы по факту нападения на 66-летнюю женщину на автобусной остановке возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Ранее в соцсетях распространилась информация об инциденте: на одной из остановок в Бостандыкском районе неизвестный молодой человек напал на пожилую женщину и жестоко избил её.
В настоящее время пострадавшая находится в больнице. По данным врачей, её состояние оценивается как тяжёлое.
