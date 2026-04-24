  • В Алматы задержан подозреваемый в жестоком избиении женщины на остановке

В Алматы молодой человек напал на 66-летнюю женщину на остановке. Подозреваемого задержали в кратчайшие сроки.

Сегодня 2026, 10:52
Фото: кадр из видео
В Алматы по факту нападения на 66-летнюю женщину на автобусной остановке возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Ранее в соцсетях распространилась информация об инциденте: на одной из остановок в Бостандыкском районе неизвестный молодой человек напал на пожилую женщину и жестоко избил её.

В настоящее время пострадавшая находится в больнице. По данным врачей, её состояние оценивается как тяжёлое.

Как сообщили в полиции, по данному факту Управлением полиции Бостандыкского района было оперативно возбуждено уголовное дело.

По данным пресс-службы Департамента полиции Алматы, преступление раскрыто «по горячим следам».

«В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Он задержан и водворён в изолятор временного содержания», - сообщили в полиции.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего.

