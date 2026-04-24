В Алматы по факту нападения на 66-летнюю женщину на автобусной остановке возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, передаёт корреспондент BAQ.KZ

Ранее в соцсетях распространилась информация об инциденте: на одной из остановок в Бостандыкском районе неизвестный молодой человек напал на пожилую женщину и жестоко избил её.

В настоящее время пострадавшая находится в больнице. По данным врачей, её состояние оценивается как тяжёлое.