В Алматы открылся 6-й международный турнир по фигурному катанию Denis Ten Memorial Challenge, посвящённый памяти выдающегося спортсмена и призёра Олимпийских игр Дениса Тена, передает BAQ.KZ.

На церемонии открытия с приветственными словами выступили президент Федерации "Казахстанского союза фигурного катания на коньках" Бауыржан Ералы и представитель Национального олимпийского комитета Казахстана Алимжан Акаев. Они подчеркнули значимость турнира для развития спорта в стране и воспитания молодых талантов.

В соревнованиях примут участие более 130 фигуристов из 18 стран мира. Среди участников – ведущие казахстанские спортсмены и международные звёзды, включая американского фигуриста Джейсона Брауна и чемпиона Южной Кореи Ча Джунхвана.

Особое внимание публики приковано к алматинцу Михаилу Шайдорову – чемпиону Four Continents 2025 года, серебряному призёру чемпионата мира и многократному победителю этапов Grand Prix. Его участие символизирует высокий уровень отечественной школы фигурного катания.

Турнир продлится четыре дня и завершится гала-шоу с участием лучших фигуристов, которое обещает подарить зрителям яркие номера и праздничную атмосферу.