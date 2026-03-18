В Туркестанской области полицейские пресекли факт незаконной рыбалки, передает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Во время профилактического рейда на Шардаринском водохранилище сотрудники полиции вместе с инспекторами по охране водных биоресурсов выявили двух местных жителей. Они занимались браконьерством — ловили рыбу с помощью лодки и сетей.

Всего у нарушителей изъяли около 130 килограммов рыбы.

По данному факту начато расследование. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что за нарушение природоохранного законодательства предусмотрена административная и уголовная ответственность.