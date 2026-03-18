130 кг рыбы незаконно выловили браконьеры в Туркестанской области
Рыбу ловили с помощью лодки и сетей.
Сегодня 2026, 21:49
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
145Фото: Istockphoto
В Туркестанской области полицейские пресекли факт незаконной рыбалки, передает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Во время профилактического рейда на Шардаринском водохранилище сотрудники полиции вместе с инспекторами по охране водных биоресурсов выявили двух местных жителей. Они занимались браконьерством — ловили рыбу с помощью лодки и сетей.
Всего у нарушителей изъяли около 130 килограммов рыбы.
По данному факту начато расследование. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, что за нарушение природоохранного законодательства предусмотрена административная и уголовная ответственность.
