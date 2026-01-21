По итогам 2025 года социальную выплату по случаю потери работы из Государственного фонда социального страхования получили 354,2 тыс. человек. При этом для 311,9 тыс. граждан выплата была назначена именно в течение года. Общий объем средств, направленных на поддержку безработных, составил 130,4 млрд тенге, передает BAQ.KZ.

Согласно действующему законодательству, уволенные работники могут получать выплаты от одного до шести месяцев — срок зависит от стажа участия в системе обязательного социального страхования и уровня дохода за последние 24 месяца. Размер выплаты составляет до 45% от утраченного дохода и осуществляется за счет средств ГФСС.

Для назначения выплаты гражданину необходимо зарегистрироваться в качестве лица, ищущего работу, через портал eGov.kz или Электронную биржу труда enbek.kz. После подачи онлайн-заявки карьерный центр в течение одного дня предложит вакансии, а при отсутствии подходящей работы статус безработного присваивается дистанционно в течение трех рабочих дней.

При наличии сведений о регистрации система МТСЗН направляет SMS-сообщение с предложением оформить выплату в проактивном формате. В случае согласия гражданина выплата назначается автоматически.

В Министерстве напомнили, что социальная выплата по потере работы предоставляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки граждан на период поиска нового места работы.