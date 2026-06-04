За высказывания о домбре житель Актобе получил 3,5 года лишения свободы
Суд признал мужчину виновным в разжигании религиозной розни после резонансного прямого эфира в социальных сетях.
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В Актобе вынесен приговор местному жителю Азату Конысу, который оказался в центре общественного скандала после своих высказываний о домбре и представителях духовенства. Суд назначил ему наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы.
Какое решение принял суд
По данным суда, уголовное дело рассматривалось по части 1 статьи 174 Уголовного кодекса Казахстана, предусматривающей ответственность за разжигание социальной, национальной, родовой, расовой или религиозной розни.
Суд признал Азата Коныса виновным и назначил ему наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием срока в учреждении средней безопасности.
Из-за чего было возбуждено дело
Основанием для расследования стал прямой эфир в социальных сетях, во время которого мужчина допустил оскорбительные высказывания в адрес домбры, являющейся одним из национальных символов казахской культуры.
Кроме того, в ходе трансляции он сделал ряд спорных заявлений о представителях Духовного управления мусульман Казахстана, что впоследствии стало предметом судебного разбирательства.
Подсудимый попросил прощения
Во время последнего слова подсудимый полностью признал свою вину и попросил прощения у казахского народа.
Он также просил суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Однако суд принял решение о реальном сроке заключения.
На данный момент приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.
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