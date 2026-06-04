За высказывания о домбре житель Актобе получил 3,5 года лишения свободы

В Актобе вынесен приговор местному жителю Азату Конысу, который оказался в центре общественного скандала после своих высказываний о домбре и представителях духовенства. Суд назначил ему наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы.

Какое решение принял суд

По данным суда, уголовное дело рассматривалось по части 1 статьи 174 Уголовного кодекса Казахстана, предусматривающей ответственность за разжигание социальной, национальной, родовой, расовой или религиозной розни.

Суд признал Азата Коныса виновным и назначил ему наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием срока в учреждении средней безопасности.

Из-за чего было возбуждено дело

Основанием для расследования стал прямой эфир в социальных сетях, во время которого мужчина допустил оскорбительные высказывания в адрес домбры, являющейся одним из национальных символов казахской культуры.

Кроме того, в ходе трансляции он сделал ряд спорных заявлений о представителях Духовного управления мусульман Казахстана, что впоследствии стало предметом судебного разбирательства.

Подсудимый попросил прощения

Во время последнего слова подсудимый полностью признал свою вину и попросил прощения у казахского народа.

Он также просил суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Однако суд принял решение о реальном сроке заключения.

На данный момент приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.