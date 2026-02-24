1300 солдат Нацгвардии стали обладателями грантов по программе «Срочник 2.0»
Сегодня 2026, 09:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 09:14Сегодня 2026, 09:14
173Фото: gov.kz
1300 военнослужащих срочной службы Национальной гвардии МВД РК стали обладателями образовательных грантов в рамках программы «Срочник 2.0» в 2025 году, передает BAQ.KZ.
Проект реализуется с 2023 года и открывает доступ к государственным грантам для граждан, успешно прошедших срочную воинскую службу.
– Сегодня более 70 вузов Казахстана подписали меморандумы о приёме победителей конкурса. Помимо бесплатного обучения, участники получают стипендию и место в общежитии? – сообщили в Нацгвардии.
Заявки принимаются с 1 декабря 2025 года по 28 февраля 2026 года. В этом году заявки на участие подали более 2600 солдат срочной службы войск правопорядка.
Гранты получают те, кто отличился в боевой подготовке, дисциплине и выполнении служебных задач.
Самое читаемое
- В Астане планируют ограничить застройку окраин
- Деловые костюмы и рынок: молодежь Актау станцевала тренд Мота между прилавками
- Судья от Казахстана в центре скандала на Олимпиаде: союз фигурного катания сделал заявление
- ФК "Атырау" выставлен на приватизацию: инвестору предстоит вложить не менее 1 млрд тенге
- В Астане стартует набор кассиров для LRT