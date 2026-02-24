1300 военнослужащих срочной службы Национальной гвардии МВД РК стали обладателями образовательных грантов в рамках программы «Срочник 2.0» в 2025 году, передает BAQ.KZ.

Проект реализуется с 2023 года и открывает доступ к государственным грантам для граждан, успешно прошедших срочную воинскую службу.

– Сегодня более 70 вузов Казахстана подписали меморандумы о приёме победителей конкурса. Помимо бесплатного обучения, участники получают стипендию и место в общежитии? – сообщили в Нацгвардии.

Заявки принимаются с 1 декабря 2025 года по 28 февраля 2026 года. В этом году заявки на участие подали более 2600 солдат срочной службы войск правопорядка.

Гранты получают те, кто отличился в боевой подготовке, дисциплине и выполнении служебных задач.