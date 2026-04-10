Минтруда в начале недели вынесло на публичное обсуждение проект постановления, который меняет саму логику расчёта порогов минимальной достаточности пенсионных накоплений. Согласно документу на портале «Открытые НПА», ПМД предлагают рассчитывать на основе стоимости отложенного пожизненного пенсионного аннуитета, то есть исходя из суммы, которая нужна сегодня, чтобы гарантировать человеку пенсию до конца жизни. Обсуждение продлится до 21 апреля. Полный текст поправок на портале не опубликован, но ранее редакция BAQ.kz направила запрос в Минтруда за подробностями и ожидает ответа. Параллельно ЕНПФ показал нашей редакции детальную разбивку: куда ушли триллионы и сколько человек полностью обнулили свои пенсионные счета.

От минимальной пенсии к пожизненному аннуитету

Сейчас порог минимальной достаточности рассчитывается так, чтобы к пенсионному возрасту на счёте осталось достаточно для выплат не ниже минимальной пенсии. Проект предлагает принципиально иной подход: считать ПМД как стоимость отложенного пожизненного пенсионного аннуитета, то есть сумму, которая нужна сегодня, чтобы обеспечить гарантированные пожизненные выплаты после выхода на пенсию.

«Документ предусматривает внесение изменений и дополнений в правила использования пенсионных накоплений для единовременных пенсионных выплат на улучшение жилищных условий и/или оплату лечения в части пересмотра методики определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений с целью повышения требований к минимальной сумме пенсионных накоплений, необходимой для обеспечения адекватности будущей накопительной пенсии и поэтапного роста коэффициента замещения трудового дохода вкладчика за счёт пенсионных выплат в пенсионном возрасте (с учётом минимальных международных стандартов)», - сообщила в ответе на запрос Заместитель Председателя Правления, член Правления АО «Единый накопительный пенсионный фонд» Сауле Егеубаева.

По данным Егеубаевой, согласно проекту постановления размеры ПМД будут определяться исходя из целевых показателей будущих пенсионных выплат и рассчитываться для каждого возраста вкладчика по стандартной формуле расчёта приведённой стоимости ежемесячных выплат. Формула расчёта учитывает долгосрочные демографические (национальные демографические таблицы) и финансовые (процентные ставки доходности и индексации выплат) факторы для достижения стабильности и предсказуемости для граждан размера будущих выплат.

На практике это означает рост порогов. Каждый миллион выше нового порога, это миллион, который нельзя будет снять на жильё или лечение. Напомним, проект находится на стадии публичного обсуждения до 21 апреля этого года.

Куда ушли триллионы - полная разбивка ЕНПФ

По данным ЕНПФ на 1 марта 2026 года, на улучшение жилищных условий исполнено 3 243 140 заявлений на общую сумму 4,65 трлн тенге. На оплату лечения – 1 090 198 заявлений на 985,3 млрд тенге.

Главная цифра: покупка жилья по гражданско-правовым сделкам – 624 246 заявлений на 2,49 трлн тенге. Это больше половины всех жилищных изъятий в денежном выражении. Пенсионная система де-факто стала крупнейшим источником финансирования рынка недвижимости.

На втором месте пополнение жилищных строительных сбережений: 1 029 321 заявление на 724,8 млрд тенге. Средний чек около 704 тысяч тенге. Люди не покупают квартиры, а придерживают деньги в Отбасы банке, выводя их из пенсионной системы.

Частичное погашение ипотеки 603 522 заявления на 440,5 млрд тенге. Полное погашение ипотеки всего 17 690 заявлений на 45,4 млрд. Полное погашение ипотеки по системе жилстрой сбережений 27 943 заявления на 52,9 млрд. Получение ипотечного займа через ЖССБ – 77 366 заявлений на 224,4 млрд тенге.

Стоматологический триллион

Из 985,3 млрд тенге, направленных на лечение, абсолютный лидер – стоматология: 1 022 978 заявлений на 932,1 млрд тенге. Это 94,6% всех «медицинских» денег.

Для сравнения: офтальмология – 43 281 заявление на 32,8 млрд, пластические операции –11 665 заявлений на 9,99 млрд, радиохирургия – 8 271 заявление на 6,8 млрд тенге.

Средний размер ЕПВ на одного человека в возрасте 20–35 лет составил 3,4 млн тенге. При этом остаток пенсионных накоплений на счетах после изъятия, как отмечает ЕНПФ, составляет не ниже порога минимальной достаточности. Молодые забирают всё, что выше порога, подчистую.

132 тысячи человек обнулили счета

ЕНПФ ответил на острый вопрос, а именно сколько людей фактически обнулили свою пенсию. Те, кто снимает излишки сверх ПМД, не могут обнулить счёт так как на нём остаётся неприкосновенный минимум. Но полностью опустошить счёт могут две категории: заключившие договор пенсионного аннуитета со страховой организацией – 72 922 человека и получатели пенсии за выслугу лет – 59 669 человек.

Итого, 132 591 человек вывел 100% накоплений с индивидуального пенсионного счёта.

«"Обнуление" счетов вкладчиков, использующих ЕПВ в пределах сумм выше ПМД, невозможно. На их счетах остаются накопления не ниже установленного порога», - подчеркнули в ЕНПФ.

Формально эти люди не остаются без пенсии, первые получают пожизненные выплаты от страховой компании, вторые бюджетную пенсию за выслугу лет. Но сам масштаб почти 133 тысячи обнулённых счетов показывает, насколько глубоко в систему проникла практика полного вывода средств.