1,35 млн умных газовых счетчиков: Казахстан подписал на COP31 пять соглашений

В газифицированных регионах Казахстана поставят 1,35 млн умных газовых счетчиков, которые сами передают показания. Это одно из пяти соглашений, подписанных в национальном павильоне Казахстана на климатической конференции ООН COP31 в турецкой Анталье.

Счетчики появятся в рамках проекта «Aqyl Energy». Для учета газа создадут единую цифровую платформу. Учет станет точнее и прозрачнее. Кредитную линию на проект открыл Банк развития Казахстана для АО «QazaqGaz Aimaq».

Еще два соглашения касаются ветровой энергетики. В Костанайской области построят ветровую электростанцию мощностью 1 ГВт, ее подключат к Северной зоне Единой энергосистемы страны. Кредит на строительство откроет Банк развития Казахстана, проект ведет ТОО «Turan Wind Energy».

В Байдибекском районе Туркестанской области появится ветровая электростанция на 150 МВт с линиями электропередачи. Ее совместно профинансируют Банк развития Казахстана и Народный Банк Казахстана, строить будет ТОО «New Clean Energy».

Министерство экологии и природных ресурсов подписало два рамочных соглашения. Первое касается поиска и устранения утечек метана в газовых сетях QazaqGaz Aimaq, партнерами выступают VEMA S.A. и Carbon Bridge Central Asia Ltd.

Второе соглашение с ТОО «SAFC» и SEFE Marketing & Trading Ltd. предусматривает лесоразведение и восстановление деградированных земель в Алматинской области по проекту «Капшагай». Новые леса будут поглощать парниковые газы, помогут сохранить биоразнообразие и улучшат условия жизни сельчан.

Оба экологических проекта реализуют по механизмам статьи 6 Парижского соглашения. Они позволяют странам сотрудничать в сокращении выбросов и привлекать международные инвестиции.