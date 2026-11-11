Казахстан обошёл Китай и Японию: какое место страна заняла в мировом рейтинге по использованию интернета?

Интернетом пользуются 93,4% жителей Казахстана. По этому показателю страна опередила ряд крупных экономик мира. Кто оказался впереди и какие государства возглавили рейтинг?

Казахстан показал высокий результат в международном рейтинге по доле интернет-пользователей. В 2025 году интернетом пользовались 93,4% населения страны. По этому показателю Казахстан опередил ряд крупных государств, включая Китай, Японию, Бразилию и Индию.

Согласно данным платформы DataHub Международного союза электросвязи (ITU), доля интернет-пользователей в Казахстане составила 93,4%. Это на 19,8 процентного пункта выше среднемирового показателя, который достиг 73,6%.

В сравнительном рейтинге Казахстан опередил несколько крупных экономик. Так, в Китае интернетом пользуются 91,8% населения, в Японии — 85,5%, в Бразилии — 84,9%, а в Индии — 70%.

Более высокие показатели зафиксированы в России (95,6%), США (94,7%), Германии (94,6%) и Канаде (94,4%). Таким образом, Казахстан приблизился к показателям ведущих мировых экономик по уровню использования интернета.

Лидерами рейтинга стали Бахрейн, Кувейт, Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты, где доля интернет-пользователей достигла 100%. Следом расположились Дания (99,8%), Люксембург (99,1%), Монако и Норвегия (по 99%).

В среднем по Европе интернетом пользуются 92,2% населения. Таким образом, показатель Казахстана оказался выше среднеевропейского уровня.

Наименьшая доля интернет-пользователей отмечается в ряде африканских стран. Например, в Кении этот показатель составляет 35%, а в Нигерии — 41,2%.

Как рассчитывался показатель?

Согласно методологии Международного союза электросвязи, к интернет-пользователям относятся люди, которые хотя бы один раз за последние три месяца подключались к интернету из любого места с помощью фиксированной или мобильной сети.

Данные относятся к 2025 году. Для стран, по которым за этот период информация отсутствовала, использовались показатели за 2024 год.

Важно отметить, что доля интернет-пользователей отражает распространённость доступа к сети среди населения, но не характеризует скорость интернета, его стоимость или качество связи.

Между тем жители более тысячи казахстанских сёл могут получить доступ к интернету со скоростью не менее 100 Мбит/с. Для этого местным операторам связи предоставят возможность подключаться к магистральным сетям «Казахтелекома». Такая мера предусмотрена меморандумом, заключённым с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития.

Напомним, Казахстан также занял первое место среди стран Центральной Азии в международном рейтинге развития туризма. В общем списке из 110 государств страна расположилась на 56-й позиции.

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