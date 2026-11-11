Цена популярных решений: как стремление угодить обществу влияет на государственное управление

Общественное одобрение или долгосрочный результат? Перед таким выбором нередко оказываются государственные служащие. Быстрые решения позволяют оперативно реагировать на запросы населения, однако не всегда устраняют причины накопившихся проблем. Почему чиновники избегают непопулярных мер, чем опасна чрезмерная зависимость от государственной поддержки и как обеспечить преемственность реформ? Об этом в беседе с корреспондентом BAQ.KZ рассказал руководитель Центра сравнительных политических исследований Института философии, политологии и религиоведения Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан Айдар Амребаев.

Почему чиновникам выгодны быстрые решения

По мнению политолога, одна из причин ориентации на краткосрочные результаты кроется в самой системе государственной службы. Срок пребывания чиновника на должности зачастую ограничен, тогда как для реализации масштабных преобразований могут потребоваться годы.

В результате государственные служащие стремятся продемонстрировать результаты своей работы в ближайшей перспективе. Решения, которые способны быстро получить положительную общественную реакцию, оказываются предпочтительнее сложных преобразований с отложенным эффектом.

«Я думаю, это связано с тем, что вообще век государственного служащего недолгий. Его назначение, как правило, период, когда даётся ему какой-то аванс и возможность принять решение, он недолгий. Чиновники в большей части нацелены на операциональные решения, а не на стратегические», – пояснил Айдар Амребаев.

Эксперт отмечает, что в подобных условиях государственные служащие не всегда готовы брать на себя ответственность за долгосрочные инициативы. Причина заключается в неопределённости карьерных перспектив и отсутствии уверенности в том, что начатую работу удастся завершить.

Значение приобретает не столько масштаб преобразований, сколько возможность получить быстрый и заметный результат с минимальными издержками.

Между тем эффективность государственной политики, считает политолог, должна оцениваться прежде всего по тому, насколько принятые решения отвечают стратегическим интересам страны.

Где заканчивается социальная ответственность и начинается популизм

Стремление государства учитывать общественные настроения само по себе является естественной частью управления. Однако, важно различать меры, направленные на решение системных проблем, и инициативы, рассчитанные преимущественно на кратковременный положительный отклик.

Главным критерием такого различия эксперт называет глубину принимаемых решений и их долгосрочные последствия.

«Я считаю, что отличие популизма от действительно реальной социальной ответственности заключается как раз в долгосрочности и глубине социальных реформ, инициатив, которые предпринимаются», – отметил политолог.

По его словам, популистские решения зачастую формируются под влиянием наиболее обсуждаемых общественных проблем. Особую роль в этом процессе играют социальные сети, где отдельные вопросы могут быстро приобретать широкий резонанс.

Стремясь отреагировать на общественное недовольство, чиновники могут сосредоточиться на устранении внешних проявлений проблемы, оставляя без достаточного внимания её причины.

«Популизм – это больше поверхностные решения, которые отвечают злобе дня. Как правило, это такие хайповые темы, которые пробуждаются в социальных сетях, и чиновники становятся заложниками таких вопросов, пытаясь ответить на них, а не погрузиться в глубину проблемы, изучить её многосторонне и принять долгосрочные стратегические решения», – подчеркнул Айдар Амребаев.

В такой ситуации оперативная реакция государственных органов может создавать впечатление эффективной работы, хотя устойчивость достигнутых результатов остаётся под вопросом.

По мнению эксперта, подлинная социальная ответственность предполагает не только своевременное реагирование на потребности населения, но и способность выстраивать последовательную политику, рассчитанную на годы.

Когда государственная поддержка превращается в привычку

Ещё одним вопросом становится зависимость общества от государственной помощи. Льготы, субсидии и различные меры поддержки позволяют решать социальные и экономические задачи, однако их чрезмерное применение, считает политолог, способно формировать иждивенческие настроения.

По словам политолога, предоставление дополнительных ресурсов нередко становится наиболее простым способом оперативно ответить на возникающие проблемы. Подобные решения могут приносить быстрый результат, одновременно закрепляя ожидание постоянной помощи со стороны государства.

«Они создают атмосферу необоснованной веры в то, что государство решит все твои проблемы и не нужно ничего делать, не нужно предпринимать никаких собственных усилий», – отметил эксперт.

При этом политолог связывает подобные установки не только с современной системой социальной поддержки, но и с исторически сложившейся моделью взаимоотношений государства и граждан.

По его мнению, Казахстан в определённой степени унаследовал элементы советского патернализма, когда основная ответственность за благополучие человека возлагалась на государство и коллектив.

«Мы являемся в определённом смысле наследниками этой идеологии патернализма в советский период, когда государство, коллектив практически всегда принимали решения. И индивидуальная ответственность была вторичной», – пояснил Айдар Амребаев.

Современная модель общественного развития требует переосмысления роли государства и самого гражданина.

Государственные институты должны обеспечивать безопасность, правовую защиту и необходимые условия для развития общества. При этом личные достижения человека во многом зависят от его образования, профессиональных навыков, инициативности и готовности самостоятельно принимать решения.

Речь, по оценке эксперта, идёт о формировании общественной культуры, при которой государственная поддержка не подменяет личную ответственность, а создаёт возможности для самостоятельного развития.

Карьера или интересы общества

Не менее важным фактором качества государственного управления Айдар Амребаев считает профессиональную самостоятельность чиновников.

По его мнению, нежелание принимать непопулярные решения может быть связано не только с опасением общественной критики, но и с особенностями карьерного продвижения.

В отдельных случаях государственный служащий оказывается перед выбором между решением, которое считает необходимым для общества, и действиями, способными обеспечить расположение руководства.

«Чиновник стоит перед дилеммой: либо понравиться начальнику и получить повышение по службе, либо принять правильное, справедливое решение в отношении общества, пусть оно будет жёстким решением или требующим более вдумчивого подхода», – отметил политолог.

По его оценке, в подобных ситуациях личные карьерные интересы могут выходить на первый план, тогда как долгосрочные потребности общества отходят на второй.

Решение этой проблемы эксперт связывает с развитием меритократии – принципа, при котором продвижение на государственной службе определяется профессиональными качествами, компетентностью и результатами работы.

Особое значение, считает Айдар Амребаев, имеет способность государственного служащего отстаивать обоснованную позицию, даже если она расходится с мнением руководства или не получает немедленного общественного одобрения.

Такая система должна создавать условия для продвижения специалистов, ориентированных на стратегические цели и общественные интересы, а не исключительно на личный статус и карьерный рост.

Почему постоянные реформы тоже могут мешать развитию

При этом Айдар Амребаев обращает внимание на другую сторону проблемы. По его мнению, государственному управлению необходимы преобразования, однако постоянная смена подходов и правил также может препятствовать развитию.

Политолог не поддерживает практику, при которой каждый новый руководитель стремится продемонстрировать собственную реформу независимо от результатов предыдущих инициатив.

«Я, если честно, не большой сторонник вообще перманентного или постоянного реформирования. У нас часто осуществляются реформы ради реформ», – отметил эксперт.

Особенно чувствительной к подобным изменениям остаётся экономическая сфера. Для бизнеса важны стабильность законодательства, предсказуемость государственных решений и уверенность в сохранении условий работы на длительный период.

«Основное, в чём заинтересован бизнес, – чтобы правила не менялись. Чтобы они были установлены и стабильны на долгий период. Тогда можно и долгосрочные инвестиции вкладывать, и заниматься стратегическими проектами», – пояснил Айдар Амребаев.

По его мнению, частая смена руководителей и управленческих приоритетов может создавать неопределённость как для предпринимателей, так и для общества.

Каждый новый министр или аким, стремясь проявить себя, рискует начать очередной этап преобразований без достаточного учёта ранее проделанной работы.

В результате государственные институты могут терять преемственность, а реализация долгосрочных программ – замедляться.

Эксперт считает, что для эффективного государственного управления важны не количество реформ и постоянное обновление подходов, а последовательность решений и возможность доводить начатые инициативы до конкретных результатов.

Каким должен быть современный государственный служащий

Отдельное внимание в разговоре политолог уделил принципам отбора кадров на государственную службу.

Профессиональной подготовки и управленческого опыта недостаточно, если человек не воспринимает работу в государственных органах как ответственность перед обществом.

Рассуждая о зарубежной практике, политолог упомянул опыт Сингапура и Финляндии, где, по его оценке, важное значение придаётся общественной ориентированности государственных служащих.

Особая роль отводится опыту работы в общественных и некоммерческих организациях, который позволяет лучше понимать социальные потребности и формировать ответственное отношение к служебным обязанностям.

При этом он призывает различать задачи предпринимательства и государственной службы.

Если коммерческая деятельность ориентирована на получение прибыли, то государственное управление, по мнению политолога, должно основываться прежде всего на служении общественным интересам.

В то же время опыт предпринимателей может быть востребован при управлении национальными компаниями и реализации крупных экономических проектов.

Особые требования, считает Айдар Амребаев, необходимо предъявлять к специалистам, отвечающим за здравоохранение, образование, науку и социальную политику.

«На государственную службу идут люди особой категории, люди, которые воспринимают свой общественный долг как первичный, как главный в своей жизни», – подчеркнул политолог.

По его словам, для таких специалистов главным показателем профессиональной состоятельности должно становиться не личное благополучие, а реальная польза, которую они приносят обществу.

Какую цену общество платит за популярность решений

Мнения эксперта показывают, что проблема управленческого популизма не ограничивается отдельными решениями о предоставлении льгот или субсидий. Она затрагивает кадровую политику, устойчивость государственных институтов, профессиональную ответственность чиновников и отношения между государством и гражданами.

С одной стороны, государство должно своевременно реагировать на общественные запросы и поддерживать тех, кто действительно нуждается в помощи. С другой – ориентация исключительно на быстрый положительный отклик способна отодвигать решение более сложных и долгосрочных задач.

В представлении Айдара Амребаева эффективное государственное управление строится на профессионализме, меритократии, стабильности правил и последовательной реализации стратегических решений.

При этом ответственность за развитие общества не может лежать исключительно на государственных институтах. Важную роль играют самостоятельность граждан, их профессиональные возможности и готовность участвовать в решении собственных проблем.

В конечном счёте главный вопрос заключается не в том, насколько популярным оказалось принятое решение, а в том, какую пользу оно принесёт стране спустя годы. Именно долгосрочный результат, а не кратковременное одобрение, становится главным критерием качества государственного управления.