Алматы за одну ночь оказался среди самых чистых городов: что произошло?

Алматы, который привык бороться со смогом, неожиданно оказался среди городов с самым чистым воздухом. Продолжительные дожди резко снизили уровень загрязнения атмосферы, и южная столица оказалась на последней строчке рейтинга загрязненности воздуха. Но экологическая передышка обернулась другой проблемой. Пока воздух очищался, городские улицы начало затапливать.

Утром 11 ноября Алматы занял 126-е место из 126 городов в опубликованном рейтинге швейцарской платформы IQAir. В этом списке города расположены по уровню загрязнения воздуха, поэтому последняя строчка означает самый низкий показатель среди участников рейтинга на момент измерения.

Индекс качества воздуха (AQI) в Алматы составлял всего 10 пунктов. Для сравнения, в Мельбурне и Сиэтле показатель достигал 21, в Торонто и Сан-Франциско 19, в японском Кобе 17.

По шкале AQI значения от 0 до 50 считаются хорошими. Чем ниже показатель, тем меньше загрязнение атмосферы.

Впрочем, речь идет о текущих измерениях, а не о годовом рейтинге. Показатели постоянно меняются, поэтому назвать Алматы самым чистым городом планеты на основании одного утреннего замера нельзя.

Дождь смыл смог, но затопил метро

Улучшение качества воздуха совпало с сильными осадками, начавшимися вечером 10 ноября. Дождь способствует очищению атмосферы, захватывая частицы пыли и других загрязняющих веществ и осаждая их на землю.

Но вместе со смогом дождь обнажил проблемы городской инфраструктуры.

Утром 11 ноября в социальных сетях появились кадры затопленного входа на станцию метро «Алатау». На видео видно, как вода скопилась в подземном пешеходном переходе и залила нижнюю часть лестницы.

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Особенно сложная ситуация возникла в районе пересечения проспекта Абая и улицы Жарокова.

В Алматинском метрополитене объяснили, что причиной подтопления стало переполнение городской водоотводной сети. Вода затопила северный пешеходный переход станции «Алатау», расположенный ниже уровня проспекта Абая.

«В настоящее время специалисты службы метрополитена проводят работы по откачке скопившейся воды и очистке территории. Работы по ликвидации последствий подтопления продолжаются», сообщили в метрополитене.

При этом сама станция работает в штатном режиме. По информации метрополитена, ограничений в обслуживании пассажиров нет.

После ремонта дорог вода не уходит

На подтопления жалуются и жители других районов Алматы. В социальных сетях горожане публикуют видео, на которых вода скапливается на дорогах и пешеходных дорожках.

Особое недовольство вызывают участки, где недавно проводили ремонтные работы. По словам жителей, после закрытия или изменения арычных каналов вода перестала нормально уходить с проезжей части.

На одном из опубликованных видео видно, как автомобили проезжают через большие лужи, разбрызгивая воду на пешеходов.

При этом утверждения жителей о причинах скопления воды пока не получили официального подтверждения.

Акимат вывел коммунальные службы на усиленное дежурство

О продолжительных осадках в Алматы предупреждали заранее. По данным акимата со ссылкой на Казгидромет, дожди должны продлиться с вечера 10 ноября до ночи 12 ноября.

Наиболее интенсивные осадки прогнозировались в ночь на 11 ноября. В городе могло выпасть до 20 миллиметров осадков, а в горных районах до 30 миллиметров. Днем ожидалось еще 5–7 миллиметров.

В связи с непогодой коммунальные службы Алматы перевели на усиленный режим работы.

По информации акимата, для предупреждения и ликвидации подтоплений организовано дежурство 85 оперативных бригад общей численностью 1579 человек. Подготовлены 415 единиц техники, 97 мотопомп и 2950 мешков с песком.

Для ежедневной уборки и содержания города предусмотрен выход 3080 дорожных рабочих и 1225 единиц специализированной техники.

Надолго ли хватит чистого воздуха?

По прогнозу Казгидромета, 11 ноября в Алматы сохранятся осадки, временами сильные, в виде дождя и снега. Ожидаются туман и порывы ветра до 15–20 метров в секунду.

В ночь на 12 ноября возможны дождь и снег. Затем осадки постепенно прекратятся.

Нынешнее улучшение качества воздуха может оказаться кратковременным. После прекращения дождей концентрация загрязняющих веществ способна вновь вырасти, особенно при слабом ветре и неблагоприятных условиях для рассеивания выбросов.

Пока же Алматы переживает необычный погодный контраст. Воздух стал чище, чем во многих крупных городах планеты, но за возможность дышать свободнее горожанам пришлось расплачиваться затопленными переходами и дорогами.