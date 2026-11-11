В Семее 60-летний мужчина погиб, упав с высоты
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В Семее погиб 60-летний мужчина, он упал с высоты. Полиция возбудила уголовное дело, обстоятельства трагедии выясняют следователи.
О случившемся в департаменте полиции Абайской области рассказали в ответ на запрос BAQ.KZ. По данным ведомства, мужчина погиб 11 ноября в 13:53.
Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства». Сейчас проводятся следственные действия, чтобы полно, объективно и всесторонне установить все обстоятельства произошедшего.
Другие подробности в полиции не раскрывают со ссылкой на статью 201 Уголовно-процессуального кодекса о недопустимости разглашения данных досудебного расследования.
Ранее в одном из городских пабликов Семея появилось видео от жилого дома по улице Шокана Валиханова, возле которого обнаружили тело мужчины.
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