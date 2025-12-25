135 спортивных объектов введено в эксплуатацию в Казахстане
Продолжается строительство Национального спортивного университета в Астане.
В 2025 году в Казахстане введено в эксплуатацию 135 спортивных объектов, большинство из которых расположены в сельской местности. Об этом сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов подводя итоги 2025 года, передаёт BAQ.KZ.
Он отметил, что реализованы крупные проекты, включая гребной канал в Туркестане и стадион "Қайсар Арена" в Кызылорде.
Системное развитие получило паралимпийское и сурдлимпийское движение. Впервые на законодательном уровне закреплено понятие "сопровождающий спортсмена с инвалидностью", что расширило возможности участия спортсменов с особыми потребностями.
Важным направлением работы в 2025 году стало усиление взаимодействия с международными спортивными организациями. На сегодняшний день 81 представитель Казахстана занимает должности в международных и континентальных спортивных федерациях. Кроме того, в течение года нашу страну посетили 22 руководителя международных спортивных организаций, что свидетельствует о признании организационных и инфраструктурных возможностей страны на международном уровне.
В результате последовательного международного сотрудничества достигнуты договоренности о проведении в Казахстане в 2027 году пяти чемпионатов мира по настольному теннису, дзюдо, стендовой стрельбе, боксу и джиу-джитсу, что станет важным этапом дальнейшего укрепления международного статуса страны как надежной и конкурентоспособной спортивной площадки.
