136 кг рыбы в багажнике: в Мангистау начали расследование
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Обычная проверка автомобиля в Каракиянском районе закончилась находкой на 136 килограммов. В багажнике Chevrolet Cobalt полицейские увидели 22 рыбы, внешне похожие на осетровых.
Машину остановили 5 октября во время профилактических мероприятий. Вместе с полицейскими в проверке участвовали представители других правоохранительных и уполномоченных органов.
Как выяснилось, рыба принадлежала 55-летней пассажирке автомобиля. Общий вес составил 136,15 килограмма.
Теперь правоохранителям предстоит установить, откуда взялась рыба и при каких обстоятельствах ее перевозили.
По факту начато досудебное расследование.
В полиции напомнили, что незаконная добыча, покупка, хранение, перевозка и продажа редких и находящихся под угрозой исчезновения животных влечет ответственность.
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