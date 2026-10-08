136 кг рыбы в багажнике: в Мангистау начали расследование

Обычная проверка автомобиля в Каракиянском районе закончилась находкой на 136 килограммов. В багажнике Chevrolet Cobalt полицейские увидели 22 рыбы, внешне похожие на осетровых.

Машину остановили 5 октября во время профилактических мероприятий. Вместе с полицейскими в проверке участвовали представители других правоохранительных и уполномоченных органов.

Как выяснилось, рыба принадлежала 55-летней пассажирке автомобиля. Общий вес составил 136,15 килограмма.

Теперь правоохранителям предстоит установить, откуда взялась рыба и при каких обстоятельствах ее перевозили.

По факту начато досудебное расследование.

В полиции напомнили, что незаконная добыча, покупка, хранение, перевозка и продажа редких и находящихся под угрозой исчезновения животных влечет ответственность.