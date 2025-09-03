Казахстанские учёные разрабатывают информационную систему технико-технологического аудита для геотехнологических комплексов карьеров, передает BAQ.KZ.

Система позволит автоматизированно собирать данные с датчиков и контрольно-измерительных приборов, интегрировать их с управлением технологическими процессами и проводить всестороннюю оценку состояния оборудования, экологической ситуации и эффективности эксплуатации. Использование имитационного моделирования, облачных платформ, больших данных и искусственного интеллекта обеспечит адаптивность системы под различные горнотехнические и экономические условия.

Внедрение цифрового контроля повысит прозрачность работы карьеров, снизит затраты на обслуживание и профилактику, а также обеспечит соблюдение экологических требований.

Практическое применение разработок на карьерах АО "Шубарколь-Комир", ТОО "Брендт" и ТОО "Полиметал Евразия" показало потенциал повышения общей эффективности на около 13,6 млрд тенге в год.

Эксперты отмечают, что внедрение таких систем является ключевым шагом к технологической модернизации горнодобывающей отрасли и повышению её безопасности.