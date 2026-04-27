«Нагрузка слишком высокая»: Аймагамбетов поднял проблему учителей

В Мажилисе депутат Асхат Аймагамбетов поднял еще один актуальный вопрос системы высшего образования - нагрузку преподавателей и препятствия для внедрения искусственного интеллекта, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, главным барьером для внедрения ИИ в образование остается чрезмерная загруженность преподавателей.

«Нагрузка преподавателя чрезмерно высокая. Хотя мы говорим о цифровизации, бюрократия не сократилась - она просто перешла с бумаги в электронный формат», - заявил Асхат Аймагамбетов.

Он отметил, что в таких условиях у преподавателей не хватает времени на освоение новых технологий, а также недостаточно материальной мотивации и методической поддержки.

По мнению депутата, из-за этого проводимые реформы могут не дать реального результата и превратиться в формальную отчетность.

«Университеты заявляют, что охватили 100 процентов, и гордятся сотнями тысяч сертификатов. Но реальные компетенции при этом развиваются недостаточно», - сказал он.

Аймагамбетов подчеркнул, что KPI часто измеряют лишь «сухие цифры», тогда как развитие практических навыков остается без должного внимания. Кроме того, по его словам, недостаточно развиты механизмы независимого контроля, включая системы прокторинга.

При этом депутат положительно оценил работу министерства, но отметил необходимость дополнительных системных решений.

Он также заявил, что в новых условиях должна измениться сама философия образования.

«С нынешним молодым поколением нужен новый общественный договор: мы должны давать не готовую профессию, а способность учиться всю жизнь. Мы должны учить их мыслить», - подчеркнул Асхат Аймагамбетов.

По его словам, в новом мире часть работы будет выполнять искусственный интеллект, а ответственность за принятие решений останется за человеком.

Депутат открыто заявил, что диплом без навыков работы с искусственным интеллектом будет терять ценность.

«Диплом, который не включает навыки работы с искусственным интеллектом, - это дорогая справка о том, что человек четыре года просто ходил в здание», - сказал Аймагамбетов.

В этой связи он призвал пересмотреть действующую модель вузов. По его мнению, современные университеты должны внедрять искусственный интеллект во все направления подготовки.

Депутат отметил, что такие инициативы соответствуют стратегическим целям страны. По его словам, Касым-Жомарт Токаев поставил задачу превратить Казахстан в технологически развитое государство.

Кроме того, в обновленной Конституции развитие человеческого капитала закреплено как один из ключевых приоритетов.

Аймагамбетов добавил, что система высшего образования Казахстана обладает большим потенциалом, а в стране уже сформированы сильные университеты с качественным образованием.

«Нам нужно только одно — честно признать, где мы находимся, и системно двигаться вперед», - резюмировал депутат.

По его мнению, для достижения этой цели у Казахстана есть все необходимые условия: талантливая молодежь, политическая стабильность, государственная поддержка и достаточные ресурсы.