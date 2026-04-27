В ВКО ужесточат правила для электросамокатов
В Восточно-Казахстанская область готовятся к ужесточению правил для электросамокатов и другого мобильного транспорта.
В Департамент полиции Восточно-Казахстанской области провели встречу с представителями госорганов и бизнеса, где обсудили безопасность и новые требования, передает BAQ.kz.
Обсудили безопасность и инфраструктуру
Встреча прошла в рамках проекта «Безопасный путь» с участием управления пассажирского транспорта, ЖКХ, кикшеринговой компании Jet и служб доставки.
Участники обсудили меры по снижению аварийности и развитию дорожной инфраструктуры, уделив внимание безопасному использованию средств индивидуальной мобильности.
Что изменится с 1 июля
Особое внимание уделили новым законодательным нормам, которые вступят в силу с 1 июля 2026 года.
Среди ключевых изменений:
- обязательное страхование ответственности пользователей прокатных самокатов
- учет электросамокатов с присвоением регистрационных номеров
- усиленный контроль за техническим состоянием
Регистрация и ответственность
Полицейские напомнили, что мопеды и электровелосипеды теперь подлежат обязательной государственной регистрации.
Кроме того, компании будут нести административную ответственность, если допустят к управлению лиц без водительских удостоверений.
Нужны дорожки и парковки
Стороны также обсудили развитие инфраструктуры - строительство специальных дорожек и создание парковочных зон для самокатов.
