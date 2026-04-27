В Департамент полиции Восточно-Казахстанской области провели встречу с представителями госорганов и бизнеса, где обсудили безопасность и новые требования, передает BAQ.kz.

Обсудили безопасность и инфраструктуру

Встреча прошла в рамках проекта «Безопасный путь» с участием управления пассажирского транспорта, ЖКХ, кикшеринговой компании Jet и служб доставки.

Участники обсудили меры по снижению аварийности и развитию дорожной инфраструктуры, уделив внимание безопасному использованию средств индивидуальной мобильности.

Что изменится с 1 июля

Особое внимание уделили новым законодательным нормам, которые вступят в силу с 1 июля 2026 года.

Среди ключевых изменений:

обязательное страхование ответственности пользователей прокатных самокатов

учет электросамокатов с присвоением регистрационных номеров

усиленный контроль за техническим состоянием

Регистрация и ответственность

Полицейские напомнили, что мопеды и электровелосипеды теперь подлежат обязательной государственной регистрации.

Кроме того, компании будут нести административную ответственность, если допустят к управлению лиц без водительских удостоверений.

Нужны дорожки и парковки

Стороны также обсудили развитие инфраструктуры - строительство специальных дорожек и создание парковочных зон для самокатов.