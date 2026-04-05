139 населенных пунктов в Дагестане остались без света из-за непогоды
Ранее в Дагестане было объявлено предупреждение об усилении ветра.
Вчера 2026, 19:11
Вчера 2026, 19:11Вчера 2026, 19:11
Фото: Pixabay.com
Аварийные отключения электроэнергии произошли в 139 населенных пунктах 14 районов Дагестана, передает BAQ.KZ со ссылкой на российские СМИ.
"Имеется информация об аварийном отключении электроснабжения в 14 муниципальных районах в 139 населенных пунктах. Предварительные причины - замыкания на линиях электропередачи (ЛЭП)", - говорится в сообщении ГУ МЧС России.
По данным Минэнерго Дагестана, из-за непогоды произошли технологические нарушения на ЛЭП в Акушинском, Буйнакском, Ахтынском, Табасаранском, Каякентском, Лакском, Гунибском, Левашинском, Кайтагском, Бабаюртовском, Карабудахкентском районах, а также в Махачкале.
Ранее в Дагестане было объявлено предупреждение об усилении ветра до 23 м/с и сильных дождях с 4 по 6 апреля.
