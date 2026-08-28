14 человек погибли при крушении лодки с мигрантами у берегов Туниса

Число погибших в результате крушения лодки с мигрантами у побережья Туниса увеличилось до 14 человек.

Как передает Reuters, лодка потерпела крушение на прошлой неделе. По данным Тунисской обсерватории по правам человека, на борту находились преимущественно молодые люди.

Среди погибших были семь членов одной семьи, а также мужчина и его беременная жена. Ранее береговая охрана сообщала об обнаружении тел 11 мигрантов. Одного человека удалось спасти.

Национальная гвардия Туниса заявила о завершении поисково-спасательной операции. Тела погибших передали их семьям.