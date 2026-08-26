19-летний житель соседнего региона попался с наркотиками в Жетысу
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В области Жетысу полицейские задержали 19-летнего молодого человека, которого подозревают в незаконном хранении и распространении наркотических и психотропных веществ.
Где задержали молодого человека
Оперативные мероприятия прошли в селе Балпык би Коксуского района. Возле одной из автозаправочных станций полицейские остановили автомобиль Daewoo.
В салоне находился 19-летний житель соседнего региона.
Что нашли в машине
Во время обыска автомобиля правоохранители обнаружили пакет, обмотанный скотчем. Внутри находились 310 свертков с порошкообразным веществом, подготовленных для дальнейшего распространения.
Согласно результатам исследования, среди изъятого оказались:
- более 65 граммов мефедрона;
- более 79 граммов α-PVP;
- около 17 граммов гашиша.
Таким образом, полицейские предотвратили возможное распространение крупной партии наркотических и психотропных веществ.
Что известно о расследовании
Подозреваемого задержали и заключили под стражу. По факту проводится досудебное расследование.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе возможные каналы поступления и дальнейшего распространения запрещенных веществ.
В ведомстве напомнили, что незаконный оборот наркотических средств влечет уголовную ответственность. Работа по выявлению и пресечению каналов распространения наркотиков в регионе продолжается.
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Ранее сообщалось, что арбузный фасад оказался прикрытием для крупной наркофермы в Шымкенте.
Житель города организовал у себя дома выращивание и переработку наркосодержащих растений. Он занимался полным циклом – от культивации до подготовки продукции для сбыта.
Во время обыска обнаружено около 130 кустов наркосодержащих растений, замаскированных среди других посадок. Также в доме и хозяйственных постройках нашли наркотическое сырье и уже готовую продукцию, расфасованную для продажи. Общий вес изъятого составил около 330 килограммов.
По факту возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса – за культивирование наркосодержащих растений и хранение наркотиков с целью сбыта.
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