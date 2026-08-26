В области Жетысу полицейские задержали 19-летнего молодого человека, которого подозревают в незаконном хранении и распространении наркотических и психотропных веществ.

Где задержали молодого человека

Оперативные мероприятия прошли в селе Балпык би Коксуского района. Возле одной из автозаправочных станций полицейские остановили автомобиль Daewoo.

В салоне находился 19-летний житель соседнего региона.

Что нашли в машине

Во время обыска автомобиля правоохранители обнаружили пакет, обмотанный скотчем. Внутри находились 310 свертков с порошкообразным веществом, подготовленных для дальнейшего распространения.

Согласно результатам исследования, среди изъятого оказались:

более 65 граммов мефедрона;

более 79 граммов α-PVP;

около 17 граммов гашиша.

Таким образом, полицейские предотвратили возможное распространение крупной партии наркотических и психотропных веществ.

Что известно о расследовании

Подозреваемого задержали и заключили под стражу. По факту проводится досудебное расследование.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе возможные каналы поступления и дальнейшего распространения запрещенных веществ.

В ведомстве напомнили, что незаконный оборот наркотических средств влечет уголовную ответственность. Работа по выявлению и пресечению каналов распространения наркотиков в регионе продолжается.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Жетісу Облысының Полиция Департаменті (@zhetysu.police)

Ранее сообщалось, что арбузный фасад оказался прикрытием для крупной наркофермы в Шымкенте.

Житель города организовал у себя дома выращивание и переработку наркосодержащих растений. Он занимался полным циклом – от культивации до подготовки продукции для сбыта.

Во время обыска обнаружено около 130 кустов наркосодержащих растений, замаскированных среди других посадок. Также в доме и хозяйственных постройках нашли наркотическое сырье и уже готовую продукцию, расфасованную для продажи. Общий вес изъятого составил около 330 килограммов.

По факту возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса – за культивирование наркосодержащих растений и хранение наркотиков с целью сбыта.

Читайте также: