14 человек погибли в массовом ДТП с участием 23 машин в ОАЭ

В эмирате Эль-Фуджайра в Объединенных Арабских Эмиратах произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием 23 транспортных средств. В результате аварии погибли не менее 14 человек, еще 30 пострадали. Об этом сообщило Министерство внутренних дел ОАЭ.

Как сообщает Gulf News, по предварительным данным, в столкновении участвовали 18 легковых автомобилей и пять грузовиков.

На месте происшествия продолжают работать пожарно-спасательные подразделения и медицинские бригады. Специалисты ликвидируют последствия аварии и оказывают помощь пострадавшим.

Правоохранительные органы проводят расследование для установления обстоятельств ДТП.