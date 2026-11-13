14 человек погибли в массовом ДТП с участием 23 машин в ОАЭ
Еще 30 человек получили травмы.
13 Ноября 2026, 01:05
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13 Ноября 2026, 01:0513 Ноября 2026, 01:05
197Фото: Gulf News
В эмирате Эль-Фуджайра в Объединенных Арабских Эмиратах произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием 23 транспортных средств. В результате аварии погибли не менее 14 человек, еще 30 пострадали. Об этом сообщило Министерство внутренних дел ОАЭ.
Как сообщает Gulf News, по предварительным данным, в столкновении участвовали 18 легковых автомобилей и пять грузовиков.
На месте происшествия продолжают работать пожарно-спасательные подразделения и медицинские бригады. Специалисты ликвидируют последствия аварии и оказывают помощь пострадавшим.
Правоохранительные органы проводят расследование для установления обстоятельств ДТП.
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