ГАСК назвал главные долгострои Семея и выявленные на них нарушения

Железнодорожный вокзал, автогужевой мост и пристройки к школам: вот список главных долгостроев Семея, за возведением которых горожане следят не первый год. Стратегические объекты должны были давно сдать в эксплуатацию, но сроки окончания работ регулярно сдвигают не в пользу населения. Почему затягиваются строительные работы, какие нарушения чаще всего выявляют на площадках, рассказал руководитель Управления государственного архитектурно-строительного контроля области Абай Сайлаугазы Байназаров.

Вокзал ожиданий

Железнодорожный вокзал - один из наиболее заметных объектов, сроки его реконструкции вызывают вопросы у горожан. «Переделка» началась в июле 2025 года. Проект предусматривает обновление здания, расширение площади, модернизацию инженерных сетей и перронной части. Окончание работ планировалось на IV квартал текущего года. Однако темпы на строительной площадке вызывают вопросы и стали предметом публичных обсуждений.

В сентябре 2026 года аким области Абай Берик Уали ориентировал подрядчика на завершение проекта в октябре. Но 28 октября во время очередного посещения объекта глава региона уже критиковал темпы строительства и требовал увеличить количество рабочих. На тот момент на площадке находились около 60 человек.

По словам руководителя ГАСК, отставание от утверждённого графика имеется. А выявленные на объекте нарушения он характеризует как мелкие и средние. Замечания касались, в частности, бетонных работ и кирпичной кладки. Подрядчик и заказчик должны устранять их по мере выявления.

«Мы их подгоняем взысканиями. Есть отставание от графика производственных работ. И не секрет, что попался недобросовестный подрядчик. Пока идут строительно-монтажные работы, идут в динамику и нарушения. Но они устранимы. К счастью, нет крупных серьёзных нарушений», - заметил руководитель ГАСК по области Абай Сайлаугазы Байназаров.

Последняя реконструкция вокзала проходила 50 лет назад. Заключение специалистов позволило работать с первоначальным материалом, поэтому часть несущих стен и колонн сохранили и усилили конструкцию.

Сейчас на объекте выполняют специализированные работы: монтируют электросистемы, занимаются внутренней и наружной штукатуркой, витражным остеклением и фасадом, устанавливают системы отопления и вентиляции, укладывают напольное покрытие. Введён двухсменный режим работы.

Одновременно продолжается благоустройство привокзальной площади и строительство пешеходного моста через ЖД пути. Генеральный подрядчик обещает завершить работы в ближайшее время, однако точный срок ввода в эксплуатацию по-прежнему зависит от фактического темпа работ.

Из-за ощутимого опоздания от строительного графика, пассажиры вынуждены проводить ожидание во временном вокзале, который соорудили в прошлом году.

Если раньше аким области инспектировал вокзал раз в месяц, то теперь он подгоняет подрядчиков раз в неделю.

5 ноября состоялся очередной визит акима на вокзал и снова настойчивое указание ускориться. Строители пообещали сдать объект в начале декабря.

С прошлого год в стране ведётся обновление 124 ЖД вокзалов, 10 из них в Абайской области, 7 из которых уже модернизировали.

Однако у жителей Жарминского района есть вопросы по вокзалу на станции Шар. Как говорят люди, его торжественно открыли, а потом закрыли для продолжения работ. Как рассказали в акимате, то помпезное открытие было техническим. И его состояние до сих пор на контроле ГАСК.

«По всем вокзалам нами были даны рекомендации. Мы все вокзалы до сих пор держим на постоянном контроле. И где наши рекомендации есть, мы строго контролируем, чтобы они были исполнены», - заключил тему вокзалов руководитель ГАСК.

Мост длиной в 4 года

Ещё один крупный инфраструктурный проект Семея - строительство нового автогужевого моста. Его сроки затянулись на годы, а увеличение бюджета стало поводом для иронии. На сегодня это один из самых дорогих реализуемых объектов Семея. Его стоимость превышает 47 млрд. тенге.

Протяжённость мостового сооружения 810 метров, ширина - 23 метра. Общая длина вместе с автомобильными подходами - 1350 метров.

Первоначально строительство обещали завершить в 2024 году, теперь планируют закончить до конца 2026-го. В октябре сообщалось о готовности объекта на 87%, металлическое пролётное сооружение уже смонтировано.

Однако, по словам руководителя ГАСК Сайлаугазы Байназарова, во время проверок на мосту были выявлены нарушения. Управлению транспорта и автодорог выдали два предписания и обязали провести лабораторные испытания четырёх опор.

«По двум опорам результаты исследований уже поступили. Специалисты лабораторий дали свои рекомендации, после чего подрядчик устранил выявленные замечания», - уточнил руководитель ГАСК и добавил, что по оставшимся двум опорам результаты ожидаются в ближайшее время.

Авторский надзор проекта ведёт ТОО «КазахскийПромтранспроект», технический надзор осуществляет ТОО «T.A.S. Build Group».

В 2022 году акимат заявил- переправу построят за два года и сдадут в конце 2024-го. Однако сроки задерживались: сначала из-за паводков, так как финансовый приоритет сместился в сторону устранения ЧС, а затем причиной назвали удорожание металла. Стоимость моста подскочила на 17 млрд. тенге - с 30 до 47 млрд.

На объекте были проблемы с задержкой заработной платы, о чём рабочие говорили в своих видео-обращениях властям.

По данным областного акимата на октябрь этого года, на объекте полностью завершён монтаж металлического пролётного строения общей массой 9 000 тонн. Завершить объект планируется до конца года.

Пристройки с нарушениями

Среди объектов, за которыми сейчас присматривает ГАСК, - пристройки к школам №4 и №30. На обеих площадках выявили отставание от графика и нарушение кирпичной кладки. По школе №30 замечания по кладке устранили, на объекте другой школы инспекторы потребовали демонтировать одну из стен, поскольку её качество не соответствовало требованиям.

Основные нарушения на строительных площадках - несоответствие нормативно-технических документов, нехватка рабочих и некачественные строительно-монтажные работы.

«Виды нарушений зависят от количества и качества рабочих. Если людей мало, тогда они будут торопиться, значит, это повлияет на качество. В основном страдает заливка бетона», - уточнил такие моменты руководитель ГАСК.

Нередко на стройплощадки привозят бетон неправильной фракции. Фундамент, залитый такой основой приходится демонтировать вместе с металлом. Для этого нужно нанимать рабочих, что предусматривает дополнительную оплату, говорит наш спикер. Поэтому дешевле сделать всё правильно.

«Встречаются нарушения при кладке кирпича, у которой должна быть правильная связка. Из-за её отсутствия мы обязываем демонтировать такие стены. Также встречаем кровлю без пожарной обработки. Очень часто этим грешат частники, которые кроме всего прочего проводят по этим лесам электрические провода без каблегона и кожуха, что очень опасно», - рассказал руководитель ГАСК.

По данным управления, за 2026 год ведомство провело 36 проверок, сумма наложенных штрафов составила 67,7 млн. тенге. На 255 строительных площадках выявили 302 нарушения, из которых устранили более 50.

На сегодня 137 проектов имеют положительное экспертное заключение, однако строительно-монтажные работы по ним не ведутся. Их совокупная стоимость составляет 512 млрд. 496 млн. тенге.

По состоянию на 15 октября 2026 года в Семее было зарегистрировано 406 заявлений на получение талонов на начало строительных работ. Из них 222 находились в работе, 184 были отозваны. Основная часть заявлений приходится на частный сектор.

Проблемы начинаются с 6 этажа

Мы также поинтересовались у контрольного ведомства, чем закончилась история с 11 коммерческими многоэтажками Семея, которые стали самых резонансным примером строительных нарушений в городе. Примечательно, эти объекты начинали возводить вполне законно. У застройщиков имелись государственные акты на землю, архитектурно-планировочные задания, утверждённые эскизные проекты, а проектно-сметная документация проходила экспертизу.

Проблемы начинались выше пятого этажа. По словам руководителя управления ГАСК, разрешения предусматривали строительство до пяти этажей, однако застройщики возводили шестые и седьмые. В результате они уже не соответствовали утверждённой проектной документации и требованиям законодательства.

По этим фактам прошли судебные разбирательства, по итогам которых было принято решение о принудительном сносе всех этих домов из-за отступления от согласованной этажности и самовольного увеличении объёма строительства.

Однако исполнение судебных решений оказалось отдельной проблемой. К моменту, когда вопрос дошёл до принудительного сноса, в домах уже жили люди. Некоторые собственники по два-три года.

«Я имею право добиваться решения суда по принудительному сносу зданий застройщика, но выселять человека, который выполнил договорные обязательства, купил квартиру, я не имею права. Исходя из этого и с учётом того, что люди там живут несколько лет, и было принято решение оставить эти дома», - прокомментировал наш спикер.

Для урегулирования ситуации в области создали межведомственную комиссию с участием представителей правоохранительных органов и других государственных структур. Было решено провести техническое обследование домов, изучить имеющуюся документацию и дать застройщикам возможность привести объекты в соответствие с требованиями законодательства, пояснил руководитель управления ГАСК.

По его словам, 11 компаний получили заключения технического обследования, устранили недостающие документы и привели строительную документацию в порядок. После этого ГАСК направил государственным судебным исполнителям письма об отсутствии претензий по ранее выявленным нарушениям.