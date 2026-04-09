14 лет тюрьмы получил житель Костаная за махинации с субсидиями
В Костанае вынесли приговор по делу о хищении государственных субсидий на сумму более 3 млрд тенге.
В Костанае суд вынес приговор по делу о хищении государственных субсидий и легализации преступных доходов. Ущерб государству превысил 3 млрд тенге, передает BAQ.KZ.
Что произошло
По данным следствия, преступная схема действовала при участии руководителя ТОО «Beef Export Group» Пархоменко, должностных лиц управления сельского хозяйства, а также ряда сельхозтоваропроизводителей и ветеринарных специалистов.
Фигуранты оформляли фиктивные сделки по закупу крупного рогатого скота и его переработке, что позволяло им получать субсидии в рамках государственных программ.
«Злоумышленники оформляли фиктивный закуп скота и документы о его переработке, что позволяло систематически получать бюджетные средства», - сообщили в ведомстве.
Полученные деньги перечислялись за якобы поставленный скот, после чего обналичивались и возвращались на счета подконтрольных организаций под видом оплаты за несуществующую продукцию.
Для придания законности участники схемы оформляли фиктивные бухгалтерские документы и повторно подавали заявки на субсидирование.
Какой ущерб принесла схема
В результате таких действий ущерб государству составил свыше 3 млрд тенге. В ходе следствия часть средств - более 107 млн тенге - была добровольно возмещена.
Решение суда
Суд признал организатора виновным и назначил ему 14 лет лишения свободы. Остальные 14 участников получили сроки от 6 до 10 лет.
Кроме того, суд постановил конфисковать имущество на сумму около 3 млрд тенге, включая денежные средства в размере 1,3 млн долларов и 700 млн тенге.
Приговор на данный момент не вступил в законную силу.
