В Костанае суд вынес приговор по делу о хищении государственных субсидий и легализации преступных доходов. Ущерб государству превысил 3 млрд тенге, передает BAQ.KZ.

Что произошло

По данным следствия, преступная схема действовала при участии руководителя ТОО «Beef Export Group» Пархоменко, должностных лиц управления сельского хозяйства, а также ряда сельхозтоваропроизводителей и ветеринарных специалистов.

Фигуранты оформляли фиктивные сделки по закупу крупного рогатого скота и его переработке, что позволяло им получать субсидии в рамках государственных программ.

«Злоумышленники оформляли фиктивный закуп скота и документы о его переработке, что позволяло систематически получать бюджетные средства», - сообщили в ведомстве.

Полученные деньги перечислялись за якобы поставленный скот, после чего обналичивались и возвращались на счета подконтрольных организаций под видом оплаты за несуществующую продукцию.

Для придания законности участники схемы оформляли фиктивные бухгалтерские документы и повторно подавали заявки на субсидирование.

Какой ущерб принесла схема

В результате таких действий ущерб государству составил свыше 3 млрд тенге. В ходе следствия часть средств - более 107 млн тенге - была добровольно возмещена.

Решение суда

Суд признал организатора виновным и назначил ему 14 лет лишения свободы. Остальные 14 участников получили сроки от 6 до 10 лет.

Кроме того, суд постановил конфисковать имущество на сумму около 3 млрд тенге, включая денежные средства в размере 1,3 млн долларов и 700 млн тенге.

Приговор на данный момент не вступил в законную силу.