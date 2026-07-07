Южнокорейская компания Samsung Electronics ожидает рекордную прибыль по итогам второго квартала 2026 года, однако, несмотря на сильную отчетность, ее рыночная стоимость за один день сократилась более чем на 100 млрд долларов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Citi Research.

Компания прогнозирует операционную прибыль на уровне 89,4 трлн вон, что почти в 19 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой рост связан с высоким мировым спросом на микросхемы памяти, которые активно используются при строительстве центров обработки данных для систем искусственного интеллекта.

Аналитики отмечают, что за последний квартал цены на чипы памяти DRAM значительно выросли, а спрос распространился не только на оборудование для ИИ, но и на комплектующие для смартфонов, компьютеров и серверов.

Несмотря на рекордные финансовые результаты, инвесторы отреагировали распродажей акций. Во время торгов бумаги Samsung теряли более 10%, а по итогам дня закрылись почти на 7% ниже. Это привело к снижению рыночной капитализации компании более чем на 100 млрд долларов.

Эксперты объясняют такую реакцию опасениями, что нынешний бум, связанный с развитием искусственного интеллекта, может оказаться недолговечным. Инвесторы сомневаются, смогут ли крупнейшие мировые IT-компании и дальше вкладывать огромные средства в развитие ИИ-инфраструктуры прежними темпами.

Кроме того, выручка Samsung хотя и выросла более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, оказалась немного ниже ожиданий рынка, что также усилило негативные настроения.

Полный финансовый отчет компания представит 30 июля. Именно тогда станет понятно, является ли нынешний рост устойчивой тенденцией или рынок микросхем памяти приближается к очередному циклу охлаждения.