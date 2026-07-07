Известные артисты, спортсмен и депутаты вошли в список НПК
Народная партия Казахстана представила список из 72 кандидатов
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На съезде Народная партия Казахстана огласила партийный список кандидатов, в который вошли 72 человека. Среди них – действующие депутаты, представители бизнеса, здравоохранения, образования, культуры, спорта и общественных организаций, передает BAQ.kz.
Согласно представленным данным, 75% списка составляют мужчины (54 человека), 25% – женщины (18 человек). Средний возраст кандидатов – 45 лет, при этом девять человек младше 35 лет. Большинство кандидатов – казахи (82%), также в список вошли представители русской, уйгурской, корейской, татарской и грузинской национальностей.
В партии отмечают, что наибольшую группу составляют предприниматели и представители бизнеса – 25 человек, или 35% списка. Еще 19 кандидатов являются партийными функционерами, 15 имеют опыт государственной службы, 10 ранее или сейчас являются депутатами маслихатов, а четыре кандидата работали в Мажилисе.
В партийный список вошли председатель Народной партии Казахстана Нурсултан Шоканов, депутаты Мажилиса Асылбек Нуралин, Кенжегул Сейтжан, Ислам Сұңқар и Ирина Смирнова, а также бывший вице-министр здравоохранения Лязат Актаева, актеры и деятели культуры, предприниматели, ученые, журналисты и представители региональных филиалов партии.
В числе известных кандидатов также певица Тамараасар Жанқұл, актриса и телеведущая Акбота Аскарбекова, заслуженная артистка Венера Нигматулина, двукратный чемпион мира по муай-тай Данияр Аргумбаев, а также руководители крупных компаний и отраслевые эксперты.
Полный список кандидатов Народной партии Казахстана:
- Галимжан Абдраймов
- Темиржан Абдрахманов
- Алимбек Агибаев
- Рахман Аккозиев
- Лязат Актаева
- Алибек Альмадиев
- Кайыркен Амантаев
- Найля Аппасова
- Данияр Аргумбаев
- Акбота Аскарбекова
- Эльмира Ауезова
- Мирас Аукенов
- Алмат Ахметов
- Ардак Балажанова
- Асемгуль Балыкбаева
- Алибек Бегалинов
- Александра Беглова
- Серик Беркамалов
- Жандос Бидайбеков
- Нуржан Биякаев
- Уатхан Біләл
- Джанибек Газиз
- Игорь Гноевой
- Дамир Дигай
- Балжан Досмухамбетова
- Еркебулан Дудабаев
- Лаура Едильбаева
- Кайрат Ерназаров
- Тамараасар Жанқұл
- Асель Жапарова
- Олжас Ибраимов
- Фарух Илиев
- Улан Инкарбеков
- Орынбасар Исабаев
- Жумагали Исмаилов
- Тениз Кабаков
- Дамир Кабдешев
- Айдын Кайдаров
- Аскар Каймаков
- Зухра Камбарова
- Аман Қанатұлы
- Дамир Каюмов
- Лейла Куленова
- Бауыржан Курмангазин
- Надир Курумбаев
- Бейбут Кусаинов
- Борис Лаврентьев
- Калел Максутов
- Едиге Маргулан
- Муратбек Маханов
- Евгений Миронов
- Венера Нигматулина
- Асылбек Нуралин
- Илияс Нурсейтов
- Нурдаулет Оразханов
- Владислав Пан
- Виктор Поднебесный
- Дархан Рамазанов
- Марлен Рысбеков
- Совет Сеитов
- Кенжегул Сейтжан
- Болат Смагулов
- Ирина Смирнова
- Ляззат Сулеймен
- Ислам Сұңқар
- Карлыгаш Сыдыкова
- Рашид Тулеугалиев
- Жандос Уалихан
- Баймырза Умаров
- Омари Харбедия
- Нурсултан Шоканов
- Елена Шонаева
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