На съезде Народная партия Казахстана огласила партийный список кандидатов, в который вошли 72 человека. Среди них – действующие депутаты, представители бизнеса, здравоохранения, образования, культуры, спорта и общественных организаций, передает BAQ.kz.

Согласно представленным данным, 75% списка составляют мужчины (54 человека), 25% – женщины (18 человек). Средний возраст кандидатов – 45 лет, при этом девять человек младше 35 лет. Большинство кандидатов – казахи (82%), также в список вошли представители русской, уйгурской, корейской, татарской и грузинской национальностей.

В партии отмечают, что наибольшую группу составляют предприниматели и представители бизнеса – 25 человек, или 35% списка. Еще 19 кандидатов являются партийными функционерами, 15 имеют опыт государственной службы, 10 ранее или сейчас являются депутатами маслихатов, а четыре кандидата работали в Мажилисе.

В партийный список вошли председатель Народной партии Казахстана Нурсултан Шоканов, депутаты Мажилиса Асылбек Нуралин, Кенжегул Сейтжан, Ислам Сұңқар и Ирина Смирнова, а также бывший вице-министр здравоохранения Лязат Актаева, актеры и деятели культуры, предприниматели, ученые, журналисты и представители региональных филиалов партии.

В числе известных кандидатов также певица Тамараасар Жанқұл, актриса и телеведущая Акбота Аскарбекова, заслуженная артистка Венера Нигматулина, двукратный чемпион мира по муай-тай Данияр Аргумбаев, а также руководители крупных компаний и отраслевые эксперты.

Полный список кандидатов Народной партии Казахстана: