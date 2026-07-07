Известные артисты, спортсмен и депутаты вошли в список НПК

Народная партия Казахстана представила список из 72 кандидатов

Сегодня 2026, 18:08
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Baq.kz Сегодня 2026, 18:08
Сегодня 2026, 18:08
212
Фото: Baq.kz

На съезде Народная партия Казахстана огласила партийный список кандидатов, в который вошли 72 человека. Среди них – действующие депутаты, представители бизнеса, здравоохранения, образования, культуры, спорта и общественных организаций, передает BAQ.kz.

Согласно представленным данным, 75% списка составляют мужчины (54 человека), 25% – женщины (18 человек). Средний возраст кандидатов – 45 лет, при этом девять человек младше 35 лет. Большинство кандидатов – казахи (82%), также в список вошли представители русской, уйгурской, корейской, татарской и грузинской национальностей.

В партии отмечают, что наибольшую группу составляют предприниматели и представители бизнеса – 25 человек, или 35% списка. Еще 19 кандидатов являются партийными функционерами, 15 имеют опыт государственной службы, 10 ранее или сейчас являются депутатами маслихатов, а четыре кандидата работали в Мажилисе.

В партийный список вошли председатель Народной партии Казахстана Нурсултан Шоканов, депутаты Мажилиса Асылбек Нуралин, Кенжегул Сейтжан, Ислам Сұңқар и Ирина Смирнова, а также бывший вице-министр здравоохранения Лязат Актаева, актеры и деятели культуры, предприниматели, ученые, журналисты и представители региональных филиалов партии.

В числе известных кандидатов также певица Тамараасар Жанқұл, актриса и телеведущая Акбота Аскарбекова, заслуженная артистка Венера Нигматулина, двукратный чемпион мира по муай-тай Данияр Аргумбаев, а также руководители крупных компаний и отраслевые эксперты.

Полный список кандидатов Народной партии Казахстана:

  1. Галимжан Абдраймов
  2. Темиржан Абдрахманов
  3. Алимбек Агибаев
  4. Рахман Аккозиев
  5. Лязат Актаева
  6. Алибек Альмадиев
  7. Кайыркен Амантаев
  8. Найля Аппасова
  9. Данияр Аргумбаев
  10. Акбота Аскарбекова
  11. Эльмира Ауезова
  12. Мирас Аукенов
  13. Алмат Ахметов
  14. Ардак Балажанова
  15. Асемгуль Балыкбаева
  16. Алибек Бегалинов
  17. Александра Беглова
  18. Серик Беркамалов
  19. Жандос Бидайбеков
  20. Нуржан Биякаев
  21. Уатхан Біләл
  22. Джанибек Газиз
  23. Игорь Гноевой
  24. Дамир Дигай
  25. Балжан Досмухамбетова
  26. Еркебулан Дудабаев
  27. Лаура Едильбаева
  28. Кайрат Ерназаров
  29. Тамараасар Жанқұл
  30. Асель Жапарова
  31. Олжас Ибраимов
  32. Фарух Илиев
  33. Улан Инкарбеков
  34. Орынбасар Исабаев
  35. Жумагали Исмаилов
  36. Тениз Кабаков
  37. Дамир Кабдешев
  38. Айдын Кайдаров
  39. Аскар Каймаков
  40. Зухра Камбарова
  41. Аман Қанатұлы
  42. Дамир Каюмов
  43. Лейла Куленова
  44. Бауыржан Курмангазин
  45. Надир Курумбаев
  46. Бейбут Кусаинов
  47. Борис Лаврентьев
  48. Калел Максутов
  49. Едиге Маргулан
  50. Муратбек Маханов
  51. Евгений Миронов
  52. Венера Нигматулина
  53. Асылбек Нуралин
  54. Илияс Нурсейтов
  55. Нурдаулет Оразханов
  56. Владислав Пан
  57. Виктор Поднебесный
  58. Дархан Рамазанов
  59. Марлен Рысбеков
  60. Совет Сеитов
  61. Кенжегул Сейтжан
  62. Болат Смагулов
  63. Ирина Смирнова
  64. Ляззат Сулеймен
  65. Ислам Сұңқар
  66. Карлыгаш Сыдыкова
  67. Рашид Тулеугалиев
  68. Жандос Уалихан
  69. Баймырза Умаров
  70. Омари Харбедия
  71. Нурсултан Шоканов
  72. Елена Шонаева

Самое читаемое

Наверх