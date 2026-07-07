На 8 июля в Казахстане объявлено штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют дожди, грозы, град, шквалистый ветер, жару до +41 градуса, а также сохраняющуюся высокую и чрезвычайную пожарную опасность.

Как передает «Казгидромет», по прогнозам метеорологов, в Астане ожидаются дождь, гроза, днем возможен шквал. Северо-восточный ветер днем усилится до 15–18 м/с.

В Шымкенте днем прогнозируется усиление северо-восточного ветра с порывами 15–20 м/с.

В Алматы днем ожидаются кратковременный дождь и гроза. Западный ветер сменится восточным, порывы достигнут 15 м/с.

В Алматинской области ночью на юге и в горных районах, а днем на западе, востоке, юге и в горах ожидаются дожди и грозы, местами сильные осадки и град. Ветер усилится до 15–20 м/с. Днем воздух прогреется до +35…+36 градусов. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В период 8–9 июля в горных и предгорных районах области, а также на прилегающих территориях Алматы прогнозируются формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, возможны разливы и подтопления отдельных участков.

В области Жетысу ночью в центре и горных районах, днем на большей части территории ожидаются дожди и грозы, в горах — сильные дожди и град. На востоке ветер усилится до 15–20 м/с. Днем ожидается жара до +35…+36 градусов. На севере, востоке и юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области на западе, северо-востоке и в центре ожидаются дождь, гроза и град. Ветер усилится до 15–20 м/с. На юге и северо-востоке прогнозируется сильная жара до +38…+41 градуса.

В Атырауской области на севере, юге и востоке ожидаются дожди и грозы, местами сильные осадки, град и шквал. Порывы ветра достигнут 15–20 м/с. Днем температура повысится до +35 градусов. На западе области сохраняется высокая, на юге — чрезвычайная пожарная опасность.

В области Абай ночью и днем прогнозируются дожди и грозы, местами сильные осадки, град и шквал. Днем порывы ветра могут достигать 23–28 м/с. На западе, севере и юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются дожди и грозы, местами сильные осадки, град и шквал. Днем порывы ветра достигнут 23–28 м/с. На части территории сохраняются высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В горных и предгорных районах областей Абай и Восточно-Казахстанской области 8–9 июля ожидаются подъемы уровней воды на реках.

В Костанайской области на севере и западе ожидаются дождь и гроза. Днем прогнозируется сильная жара +35…+38 градусов.

В области Улытау днем ожидается сильная жара +35…+37 градусов.

В Карагандинской области прогнозируются дожди, грозы и местами град. На юго-востоке порывы ветра достигнут 15–20 м/с. На севере области сохраняется высокая, на западе — чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области ожидаются дожди, грозы, местами сильные осадки, град и шквал. Днем ветер усилится до 15–20 м/с, местами до 23 м/с. На востоке и в центре области прогнозируется жара +35…+38 градусов.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман, днем на востоке — небольшой дождь, гроза, град и шквал. Порывы ветра достигнут 15–20 м/с.

В Западно-Казахстанской области днем на востоке ожидаются дождь и гроза. Температура повысится до +35 градусов. На западе и юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области в горах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер местами усилится до 15–20 м/с. Днем прогнозируется сильная жара до +40 градусов. По области сохраняется высокая, а на западе и севере — чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодарской области на западе, юге и востоке ожидаются дождь и гроза. Порывы северо-восточного ветра достигнут 15–20 м/с. На юго-востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. На северо-востоке и в горах ветер усилится до 15–20 м/с. Днем температура достигнет +38 градусов. На западе и севере области сохраняется высокая, на северо-востоке — чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области на юге и востоке ожидаются кратковременные дожди, грозы и днем шквал, на севере — небольшой дождь и гроза. Ветер усилится до 15–20 м/с. На западе и юге области прогнозируется жара до +36 градусов.

В Кызылординской области днем ожидается сильная жара +40…+41 градус. В центре области сохраняется чрезвычайная, на востоке — высокая пожарная опасность.