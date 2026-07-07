Астанчанин оформил кредит по чужим данным на 1,4 млн тенге
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Столичные полицейские раскрыли факт незаконного оформления товарного кредита с использованием чужих данных.
По данным правоохранителей, 23-летний житель столицы получил доступ к мобильному телефону потерпевшего и без его разрешения вошел в банковское приложение. Используя персональные данные владельца устройства, он оформил на его имя кредит на сумму 1,4 млн тенге.
Полученные средства подозреваемый потратил на личные нужды, причинив владельцу телефона материальный ущерб.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого и доставили его в отдел полиции. По данному факту проводится досудебное расследование.
Ведомство напоминает гражданам не передавать телефоны посторонним лицам, а также использовать надежные пароли и биометрическую защиту для банковских приложений. Незащищенный доступ к финансовым сервисам может привести к серьезным потерям.
Ранее карагандинец лишился 7 млн тенге, доверившись знакомому.
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