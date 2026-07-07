В Актау мужчину арестовали после скандальной выходки в жилом доме

В Актау суд назначил 20 суток административного ареста местному жителю, признанному виновным в повторном совершении мелкого хулиганства.

По информации Lada.kz, как сообщили в специализированном суде по административным правонарушениям, дело рассматривалось по части 2 статьи 434 КоАП РК, предусматривающей ответственность за повторное в течение года нарушение общественного порядка.

Установлено, что в июне мужчина в обнаженном виде находился в подъезде дома №32 в 14-м микрорайоне Актау. Кроме того, он использовал нецензурную брань и своими действиями нарушил общественный порядок.

Суд отметил, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение, однако должных выводов для себя не сделал.

Его вина была подтверждена заявлением потерпевшей, протоколом об административном правонарушении, а также видеозаписью с места происшествия.

По итогам рассмотрения дела суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 20 суток административного ареста.