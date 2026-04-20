14 лет в розыске: павлодарские полицейские нашли подозреваемого в Эстонии
С начала года задержаны 47 разыскиваемых лиц.
С начала 2026 года оперативники Павлодарской области установили и задержали 47 лиц, находившихся в международном розыске. Из них 15 человек были разысканы за пределами Казахстана, сообщает BAQ.KZ.
Как сообщили в департаменте полиции, в регионе проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск».
«В результате разыскано 16 уголовных преступников, из которых 9 - иностранные граждане, совершившие преступления в странах СНГ», - сообщил начальник управления криминальной полиции ДП Павлодарской области Жаслан Танжанов.
Задержание в Эстонии спустя 14 лет
Самым резонансным стало задержание в Таллине.
«Житель Казахстана, совершивший разбой в 2012 году, 14 лет скрывался в Эстонии. Он использовал поддельные документы и жил под чужим именем. Однако павлодарские оперативники совместно с Интерполом установили его местонахождение», - отметил Танжанов.
В настоящее время решается вопрос об экстрадиции подозреваемого в Казахстан в соответствии с международными договорами.
Задержание на границе
Ещё один случай зафиксирован в Щербактинском районе.
При попытке пересечения государственной границы задержан гражданин Кыргызстана, которого разыскивали правоохранительные органы России за кражу.
О факте задержания уведомлена страна-инициатор розыска.
«Скрываться от правосудия бессмысленно. Какие бы меры ни предпринимали беглецы, пытаясь стать недосягаемыми за пределами страны, отвечать за содеянное всё равно придётся», - подчеркнул Жаслан Танжанов.
В полиции отметили, что работа по розыску преступников продолжается.
