С начала 2026 года оперативники Павлодарской области установили и задержали 47 лиц, находившихся в международном розыске. Из них 15 человек были разысканы за пределами Казахстана, сообщает BAQ.KZ.

Как сообщили в департаменте полиции, в регионе проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск».

«В результате разыскано 16 уголовных преступников, из которых 9 - иностранные граждане, совершившие преступления в странах СНГ», - сообщил начальник управления криминальной полиции ДП Павлодарской области Жаслан Танжанов.

Задержание в Эстонии спустя 14 лет

Самым резонансным стало задержание в Таллине.

«Житель Казахстана, совершивший разбой в 2012 году, 14 лет скрывался в Эстонии. Он использовал поддельные документы и жил под чужим именем. Однако павлодарские оперативники совместно с Интерполом установили его местонахождение», - отметил Танжанов.

В настоящее время решается вопрос об экстрадиции подозреваемого в Казахстан в соответствии с международными договорами.

Задержание на границе

Ещё один случай зафиксирован в Щербактинском районе.

При попытке пересечения государственной границы задержан гражданин Кыргызстана, которого разыскивали правоохранительные органы России за кражу.

О факте задержания уведомлена страна-инициатор розыска.

«Скрываться от правосудия бессмысленно. Какие бы меры ни предпринимали беглецы, пытаясь стать недосягаемыми за пределами страны, отвечать за содеянное всё равно придётся», - подчеркнул Жаслан Танжанов.

В полиции отметили, что работа по розыску преступников продолжается.