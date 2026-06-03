На лето запустят 4 дополнительных поезда Talgo по популярным направлениям

С 18 июня текущего года национальный перевозчик запускает четыре дополнительных поезда Talgo по востребованным маршрутам.

Дополнительные составы будут курсировать по маршрутам "Нурлы жол – Достык", "Алматы-2 – Достык" и "Алматы-2 – Семей".

Поезд №254/253 "Нурлы жол – Достык"

Поезд будет ходить с 22 июня по 31 августа два раза в неделю – по понедельникам и четвергам.

В составе предусмотрено 27 вагонов на 344 пассажирских места, включая специальное купе для маломобильных пассажиров.

Расписание:

отправление со станции Нурлы жол – в 17:32;

прибытие в Достык – в 16:20;

отправление из Достыка – в 18:30;

прибытие на станцию Нурлы жол – в 20:25.

Поезд №211/212 "Алматы-2 – Достык"

Поезд будет курсировать с 20 июня по 30 августа через день – по нечетным числам.

Состав включает 23 вагона и рассчитан на 326 пассажиров.

Расписание:

отправление из Алматы-2 – в 14:30;

прибытие в Достык – в 07:45;

отправление из Достыка – в 10:55;

прибытие в Алматы-2 – в 04:40.

Поезд №207/208 "Алматы-2 – Достык"

Поезд будет ходить с 19 июня по 29 августа через день – по четным числам.

В составе предусмотрено 22 вагона на 288 пассажирских мест.

Расписание:

отправление из Алматы-2 – в 14:30;

прибытие в Достык – в 07:45;

отправление из Достыка – в 10:55;

прибытие в Алматы-2 – в 04:40.

Поезд №231/232 "Алматы-2 – Семей"

Поезд будет курсировать с 18 июня по 30 августа через день – по четным числам.

В составе – 22 вагона, рассчитанных на 288 пассажиров.

Расписание:

отправление из Алматы-2 – в 21:03;

прибытие в Семей – в 16:30;

отправление из Семея – в 18:15;

прибытие в Алматы-2 – в 14:05.

Билеты уже доступны на официальном сайте продажи железнодорожных билетов, в кассах АО "Пассажирские перевозки" и через мобильные сервисы.

Дополнительную информацию пассажиры могут получить по бесплатному номеру 1433, а также на официальных страницах перевозчика.