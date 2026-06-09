14-летней девочке провели сложную трансплантацию почки

В ведущем хирургическом центре страны успешно выполнена 800-я операция по трансплантации почки. Это событие стало важной вехой для отечественной трансплантологии и подтверждением развития высокотехнологичной медицинской помощи в Казахстане.

Юбилейную операцию провела команда под руководством академика Болатбека Баймаханова. Пациенткой стала 14-летняя девочка с терминальной стадией хронической почечной недостаточности. Последний год она находилась на перитонеальном диализе, который, несмотря на жизненную необходимость, существенно ограничивал качество жизни.

Донором стала мать пациентки, решившая пожертвовать свою почку ради спасения дочери. Благодаря совместным усилиям семьи и врачей операция прошла успешно.

Состояние девочки сейчас стабильное, впереди – период реабилитации. После восстановления она сможет вернуться к обычной жизни, учебе и общению со сверстниками.

Врачи отмечают, что 800-я трансплантация стала символом развития трансплантационной службы в стране. За каждой такой операцией стоят спасённые жизни и многолетний труд медицинских специалистов.

Развитие трансплантологии остаётся одним из ключевых направлений современной медицины, позволяя пациентам с тяжёлыми хроническими заболеваниями получать шанс на полноценную жизнь.