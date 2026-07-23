«Мы сразу закрыли двери и окна. Сначала было скорее удивление, а не паника, ведь с таким природным явлением мы знакомы только по фильмам и международным новостям. Когда один из смерчей приблизился, стало одновременно страшно и любопытно. К нашему счастью, эпицентр не дошел до наших жилых домов», - рассказал Досали Уалиев.

Основной удар стихии пришелся на другую часть Конырозека - ближе к въезду в село. Когда ветер утих, мужчина вместе с другими людьми отправился осматривать территорию и проверять, не нужна ли кому-либо помощь.

Возле въезда они заметили клубы дыма. Как рассказал очевидец, после падения опоры линии электропередачи загорелась степь. Первыми тушить огонь начали местные жители и фермеры, позднее на место прибыли специальные службы. Пожар удалось ликвидировать.

После этого основные силы направили на устранение последствий внутри населенного пункта. Некоторые улицы оказались перекрыты поваленными деревьями, обломками крыш и заборов.

«Смерч был такой силы, что вырывал деревья с корнями, срывал крыши домов. Даже огромный комбайн подняло и перевернуло, благо обошлось без пострадавших. Многие дома находятся в аварийном состоянии, а линия электропередачи повреждена во многих местах. Службы устраняют последствия днем и ночью», - сообщил очевидец.

По словам Досали Уалиева, большую помощь селу оказали местные крестьянские хозяйства. Они предоставили технику для расчистки завалов, вывоза деревьев, заборов, кровли и других разбросанных ветром конструкций.

Мужчина также отметил сплоченность сельчан: люди помогали соседям и вместе разбирали последствия непогоды.

Что сообщили о погодном явлении в «Казгидромете»

В РГП «Казгидромет» на запрос редакции BAQ.KZ сообщили, что непосредственно в селе Конырозек метеорологический пункт наблюдений отсутствует. Ближайшая метеостанция расположена в поселке Успенка, и, по ее данным, смерч как стихийное гидрометеорологическое явление зафиксирован не был. «Для Павлодарской области смерч не является характерным климатическим явлением и наблюдается крайне редко. Его возникновение возможно в летний период при грозовой деятельности и максимальной скорости ветра 30 метров в секунду и более», - сообщили в «Казгидромете». Специалисты пояснили, что смерч представляет собой сильный вихрь, который образуется под развитым кучево-дождевым облаком и опускается к поверхности земли или воды в виде темного столба либо воронки. Приближаясь к земле, он способен поднимать пыль, песок, воду и тяжелые предметы, поэтому обладает большой разрушительной силой. Обычно такое явление сопровождается грозой, ливнем, а иногда и градом.

Что пишут казахстанцы в соцсетях

Кадры воронки, снятые в Павлодарской области, вызвали активное обсуждение в казахстанском сегменте Threads. Пользователи делились воспоминаниями о похожих явлениях и спорили, насколько редкими для страны являются смерчи.

Одна из пользовательниц написала, что около 40 лет назад летом видела смерчи между Алматы и Капшагаем. Другой комментатор вспомнил, что подобные воронки несколько раз наблюдали в Восточно-Казахстанской области около десяти лет назад.

Не обошлось и без шуток. На сравнение с американским ураганом «Катрина» пользователи предложили казахстанский вариант названия - «Катираш». Некоторые комментаторы отметили, что после аномальной жары их уже сложно удивить погодными явлениями.

Ранее сообщалось, что 21 июля сильный ветер повредил жилые дома в селе Конырозек.