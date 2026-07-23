«Комбайн подняло и перевернуло»: очевидец рассказал о воронке в Павлодарской области
Сильный ветер сорвал крыши домов, повалил деревья и повредил линии электропередачи.
23 Июля 2026, 16:00
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23 Июля 2026, 16:0023 Июля 2026, 16:00
219Фото: Досали Уалиев
Кадры мощной воронки в селе Конырозек Павлодарской области вызвали бурное обсуждение в казахстанских соцсетях. Очевидец Досали Уалиев рассказал BAQ.KZ, как к населенному пункту приблизились два смерча и какие разрушения оставила после себя стихия.
Досали Уалиев в тот день приехал в село Конырозек в гости. По его словам, примерно в 16:00 в селе отключилось электричество. Выйдя на улицу, люди заметили сразу две огромные воронки, которые постепенно приближались с разных сторон.
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