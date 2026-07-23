Ассистент на базе Grok 4.5 опроверг гипотезу теории графов, остававшуюся открытой около 30 лет. Об этом написал глава компании xAI Илон Маск на своей странице в X.

Речь идет о Graffiti Conjecture 284, известной также как WOW-284 и гипотеза Ушича-Хансена 7.16. Контрпримером стал граф Хоффмана-Синглтона.

Как рассказал автор исходной публикации, пользователь под ником justin, задачу решил ИИ-агент Capy, работающий на модели Grok 4.5 Medium. Все происходило в рабочем чате Slack: участники поделились там записью об открытой гипотезе, после чего агент нашел опровержение за восемь минут.

Пост Маска за два часа набрал более миллиона просмотров.

Grok 4.5 just solved a graph theory conjecture that has been open for ~30 years https://t.co/aQmu1ldij1 — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2026

Не единственный случай

В тот же день о похожих результатах сообщила команда ИИ-агента Devin компании Cognition. По их данным, агент опроверг Graffiti Conjecture 154, открытую около 40 лет, доказал гипотезы Graffiti 39 и 40 и опроверг задачу Брандта о регулярном надграфе из списка открытых проблем Уэста.

Методику разработчики описали так: агенту показали исходную публикацию и предложили найти похожие задачи и решить их.

Реакция пользователей разделилась. Одни называют происходящее началом новой эпохи, другие считают заявления преувеличенными.

Что такое гипотезы Graffiti

Это утверждения, сгенерированные компьютерной программой Graffiti, которую математик Зигфрид Файтлович создал в 1984 году. Программа ищет в базе известных графов закономерности между их характеристиками и предлагает уцелевшие соотношения как гипотезы. Всего программа выдала более 700 таких утверждений.

Опровергать их с помощью компьютера начали давно. Еще в 1990-х годах исследователи проверили около 200 гипотез Graffiti на всех графах с десятью и менее вершинами и нашли контрпримеры более чем к 40 из них.

В 2024 году вышла работа, авторы которой с помощью поисковых алгоритмов за секунды опровергли 12 из 13 уже известных гипотез, а также закрыли гипотезу 197, остававшуюся открытой.

Независимого подтверждения новых результатов от математического сообщества пока нет.