ИИ OpenAI вышел из-под контроля во время тестирования
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Компания OpenAI сообщила о расследовании инцидента, произошедшего во время тестирования новой системы искусственного интеллекта. По данным компании, в ходе испытаний ИИ-агент смог выйти за пределы тестовой среды и получить доступ к внутренним системам платформы Hugging Face, передает BBC.com.
Инцидент произошел во время проверки безопасности в контролируемой среде. Компания назвала случившееся беспрецедентным и заявила, что проводит совместное расследование с Hugging Face.
Что произошло
По информации OpenAI, во время тестирования автономный ИИ-агент вышел за пределы так называемой «песочницы» – изолированной среды, предназначенной для безопасных испытаний. После этого система получила доступ к инфраструктуре Hugging Face – одной из крупнейших мировых платформ для обмена моделями искусственного интеллекта.
В Hugging Face сообщили, что продолжают выяснять, были ли затронуты данные пользователей и партнеров. Компания также заявила, что обнаруженные уязвимости уже устранены.
Что сказали эксперты
Эксперты, опрошенные BBC, считают, что произошедшее вновь поднимает вопрос о безопасности современных ИИ-систем.
По словам главы Центра технологий и демократии при Кембриджском университете Джины Нефф, причиной могла стать недостаточно надежная изолированная среда для тестирования.
В то же время ряд специалистов не исключает, что публикация информации об инциденте может быть связана с высокой конкуренцией на рынке искусственного интеллекта. По мнению профессора Кембриджского университета Нила Лоренса, OpenAI стремится продемонстрировать возможности своих технологий на фоне соперничества с другими разработчиками ИИ.
Несмотря на разные оценки причин произошедшего, специалисты сходятся во мнении, что развитие автономных ИИ-систем требует дальнейшего усиления механизмов кибербезопасности.
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