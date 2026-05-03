14-летний казахстанский теннисист выиграл турнир в Китае

Казахстанский теннисист Ахмади Маханов одержал победу на турнире ITF World Tennis Tour Juniors J60, который прошел в китайском городе Чэнду, передает BAQ.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

В финале 14-летний спортсмен уверенно обыграл соперника из Китайского Тайбэя К. Мао со счетом 6:2, 6:4 в двух сетах.

Ранее Маханов уже был отмечен на международном уровне - по итогам 2025 года он получил награду «Зарубежный игрок года» от Tennis Europe Tour как один из лучших юных теннисистов вне Европы.