14-летний теннисист из Казахстана признан зарубежным игроком года в Европе
По итогам года Ахмади Маханов занял 24-е место в рейтинге Tennis Europe.
Сегодня, 01:13
Фото: НОК РК
14-летний казахстанский теннисист Ахмади Маханов удостоен престижной награды "Зарубежный игрок года" (не из стран Европы) по версии Европейской теннисной ассоциации Tennis Europe по итогам сезона-2025, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщили в НОК РК, по итогам года Маханов занял 24-е место в рейтинге Tennis Europe среди игроков до 16 лет. В одиночном разряде он стал победителем турнира высшей категории "Super" — Кубка Короля, который прошёл в Стокгольме.
В парных соревнованиях юный спортсмен завоевал три титула, одержав победы на турнирах Avenue Cup, Tim Esson и Breslav Open. Также Ахмади дошёл до финала одного из турниров Tennis Europe в одиночном разряде.
